L'Advocacia de la Generalitat demana 4 anys de presó per a Francis Puig per estafa

L'Advocacia de la Generalitat demana 4 anys de presó per a Francis Puig, germà de l'expresident de la Generalitat Ximo Puig, pels delictes de falsedat documental continuada i d'estafa agreujada. S'unix així a la petició de la Fiscalia que sol·licita 4 anys i 10 mesos de presó per eixos delictes, per presumptament emetre factures falses per a cobrar subvencions.

Així consta en l'escrit de qualificació de l'Advocacia de la Generalitat, al qual ha tingut accés EFE i que afig que, de manera subsidiària, pel delicte de falsedat documental continuada és procedent imposar dos anys i sis mesos de presó, i pel d'apropiació indeguda agreujada, tres anys de presó, el mateix que sol·licita la Fiscalia.

En eixe escrit també es demana per al soci de Puig, l'empresari Juan Enrique Adell Bover, processat en la mateixa causa, tres anys de presó pel delicte continuat de falsedat en document mercantil i el d'estafa agreujada. De manera subsidiària, demana per a ell dos anys de presó pel delicte de falsedat documental continuada i dos anys pel d'apropiació indeguda agreujada.

La Fiscalia demana per a Adell tres anys de presó pel delicte continuat de falsedat en document mercantil en concurs medial amb un delicte d'estafa agreujada, per cooperació necessària.L'origen de la investigació judicial és una querella que el PP va presentar en un jutjat de València el març de 2019 contra el llavors director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, i contra Francis Puig, germà del llavors president de la Generalitat, Ximo Puig, per presumpta prevaricació, malversació de cabals públics i frau en eixes subvencions.

Finals de 2019

L'objecte d'eixa querella eren les ajudes de la Generalitat al valencià en mitjans de comunicació de 2015 i 2016 a Comunicació dels Ports i Mas Mut Producciones, empreses en les quals Francis Puig era administrador.

A la fi de novembre de 2019, el PP va ampliar la querella per a incloure Juan Enrique Adell Bover, per considerar que el grup empresarial de la família Adell Bover (amb empreses com Canal Maestrat, on era administrador solidari, i Kriol, on era administrador únic) va contribuir al suposat frau de les ajudes al valencià amb qüestions com ara factures duplicades.

El 31 de gener de 2025 es va conéixer l'orde de processament abreujada contra Francis Puig i Adell per fets que podrien ser constitutius de delictes d'estafa i falsedat documental. El jutge va descartar expressament el delicte de frau en les subvencions, perquè la quantitat suposadament percebuda de manera indeguda, uns 67.500 euros, no arriba a la quantia de 120.000 euros que requeria el tipus penal vigent en el moment dels fets.

La resolució judicial detallava indicis que apunten a l'ús per part dels investigats de factures falses, societats instrumentals, domicilis ficticis o activitats no relacionades amb les subvencions per a obtindre-les.