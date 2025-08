Noves queixes al Port de Sagunt per l'acumulació de cartó per arreplegar

L'acumulació de cartó per arreplegar en punts pròxims a la platja del Port de Sagunt ha tornat a generar queixes veïnals este cap de setmana per la mala imatge que es genera en ple estiu, tant a residents com a turistes.

Un dels llocs que més va cridar l'atenció este diumenge al matí van ser uns contenidors de l'avinguda Arquitecte Alfredo Simón, situada en la zona de la platja i prop del CEIP Vilamar, perquè nombroses caixes de cartó es van amuntegar fora d'estos.

Mentres molts veïns de la zona demandaven un augment de la freqüència de la recollida, des de l'empresa municipal que s'encarrega d'estos treballs (la SAG) s'assegura que tot eixe cartó es va retirar a la vesprada, com és l'habitual en eixa ruta.

La mateixa zona, ja arreplegada la vesprada del diumenge. / SAG

També admeten que estos problemes es donen "sempre que hi ha un sobreexcés en les aportacions" o directament, incivisme "encara que acabem d'arreplegar-ho tot".

Així mateix, reconeixen que l'augmentar les rutes per a poder prestar eixe servici als matins requeriria disposar de més camions i més personal.