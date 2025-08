Oltra explica la seua 'alternativa' en l'esquerra davant de "l'era Trump"

En un moment de dubtes en l'esquerra, tant autonòmica com estatal, amb diferents línies estratègiques enfront del Govern central o sobre les possibles aliances, Mónica Oltra exposarà la seua "alternativa" en l'era de Donald Trump. És el títol de la conferència-debat que impartirà l'exvicepresidenta de la Generalitat i exlíder de Compromís este pròxim divendres dins de les 'Jornades d'Estiu' que organitza la Unificació Comunista d'Espanya (UCE).

Oltra serà la protagonista de tancar el cicle de xarrades impulsades per este partit polític que se celebra esta primera setmana d'agost i en el qual el partit comunista busca generar "un espai de debat i acció política amb una premissa clara: alçar una alternativa davant de l'ofensiva global reaccionària encapçalada per Trump i els seus aliats", així com "aportar ferramentes reals per a unir i mobilitzar el bloc progressista i revolucionari".

Per a això, Oltra és el nom més destacat de les conferències. Malgrat que seguisca fora de la política institucional des que dimitira de tots els seus càrrecs fa ja tres anys, el seu nom manté una certa aquiescència dins de l'espai progressista (més encara davant dels avanços de la investigació judicial) i cada una de les seues comptades aparicions públiques des de llavors continuen causant un important interés mediàtic.

Mónica Oltra saluda a la seua arribada a Foment, aplaudida per uns 200 assistents. / Levante-EMV

Per exemple, va causar gran impacte la seua reaparició en una assemblea d'Iniciativa, la pota ecosocialista de Compromís que ella mateixa va contribuir a fundar, una presència que semblava que acostava el seu retorn a la primera línia política, però que es va refredar per part dels seus col·laboradors més estrets. Cal donar-li temps, han assenyalat des de llavors fonts pròximes a la dirigent d'esquerres, incidint fins i tot en el fet que potser decidix no tornar a la política institucional i partidista.

La seua intervenció d'este divendres tindrà una certa rellevància, ja que arribarà en un moment de gran debat intern en Compromís, amb els seus partits dividits en el Congrés i amb tensió sobre com reformular la coalició, si obrint-se a més partits en l'esquerra o allunyant-se de qualsevol tipus d'aliança amb formacions de caire estatal. Malgrat continuar fora dels òrgans interns de la coalició, la paraula d'Oltra continua tenint molt de valor.