Torre Placia, un gegant de pedra que torna a alçar-se a Alacant

Desmuntar-la pedra a pedra, numerar cada element amb precisió submil·limètrica, embalar carreus en palets individualitzats i alçar-la de nou en una altra parcel·la a escassos metres del seu enclavament original. La reconstrucció de la Torre Placia no sols és una operació tècnica sense precedents a Espanya en l'àmbit de les torres defensives de l'època moderna, també és una intervenció patrimonial d'enorme complexitat i càrrega simbòlica. Quasi tres dècades després de l'inici del conflicte urbanístic que va posar en escac la integritat d'este bé del segle XVI, el trasllat de la torre a una ubicació segura comença a ser ja una realitat tangible.

«Desmuntar una estructura del segle XVI sense alterar-ne gens la integritat ha sigut el major repte» Mercedes Ortí — Directora d'EMR i responsable del projecte

La nova estructura ha començat a créixer sota la direcció d'Estudio Métodos de la Restauración (EMR), empresa del Grupo Torrescamara especialitzada en restauració arquitectònica, en col·laboració amb un equip multidisciplinari en el qual destaca la labor arqueològica. La torre que ara comença a alçar-se a la platja de Sant Joan ha viscut anys de litigis. El conflicte es remunta a 1996, quan l'aprovació del Pla parcial de la Condomina va permetre alçar vivendes als voltants del monument.

«Cada palet per al trasllat de les peces es va organitzar amb numeració exacta i codis de colors» Francisco Javier Muñoz — Arqueòleg responsable de la intervenció en la torre

La llicència va ser recorreguda pel llavors propietari de la torre i va acabar sent anul·lada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que va ordenar la seua restitució. Lluny d'optar per la demolició dels blocs ja construïts, l'Ajuntament d'Alacant va prendre la decisió més complexa: traslladar el monument complet a una altra ubicació. La licitació, per valor d'1,77 milions d'euros, va ser adjudicada a EMR, que va iniciar els treballs el juliol de l'any passat. Després dels primers mesos de neteja, desbrossament i documentació, el desmuntatge va començar al desembre.

Torre Placia s'està reconstruint en la seua nova ubicació a la platja de Sant Joan després del treball previ de desmuntatge i trasllat / Alex Domínguez

El procediment minuciós ha requerit quasi cinc mesos per a catalogar totes les peces. El govern municipal va aprovar una ampliació del termini fins a setembre «per causes no imputables a l'empresa adjudicatària», la qual cosa va permetre executar la retirada sense posar en risc el monument. El major repte tècnic, segons explica la directora d'EMR i responsable del projecte, Mercedes Ortí, ha sigut desmuntar «una estructura del segle XVI sense alterar-ne gens la integritat material ni el seu traçat històric».

Patologies

La torre presentava patologies i transformacions acumulades durant segles, per la qual cosa el primer pas va ser estudiar cada fase constructiva junt amb l'equip arqueològic. «Vam fer una documentació tridimensional mil·limètrica, mitjançant escàner làser 3D i fotogrametria aèria, que ens va permetre registrar amb precisió l'estat i la disposició de cada element», detalla Ortí. L'entorn urbanitzat i l'espai de maniobra limitat van obligar a dissenyar una logística específica per a la retirada, la codificació i l'apilament de les peces. Tot s'ha executat «amb criteris de restauració científica, reversibilitat, compatibilitat i mínima intervenció», apunta.

El termini d'execució s'ha ampliat fins a setembre per a garantir un treball més segur i precís

La torre està formada per unes 2.400 peces singulars: carreus, dovelles, cornises, bigues, trams d'escala i fragments ornamentals. Cada una d'elles va ser identificada amb un codi alfanumèric i vinculada a una base de dades digital 3D. Durant el desmuntatge es van protegir i van embalar individualment, emmagatzemades per nivells per a garantir un futur muntatge fidel a la seua disposició original. La traçabilitat total del procés permet que cada element torne exactament al seu lloc, tant des del punt de vista estructural com històric.

Autòpsia

L'arqueòleg responsable de la intervenció en Torre Placia és Francisco Javier Muñoz. Descriu el treball que s'està fent com una «autòpsia patrimonial» que permetrà conéixer millor el sistema defensiu de les Torres de l'Horta. «El projecte el vam començar l'any passat amb un doble objectiu: desmuntar la torre i tornar a muntar-la sent exactament igual que en el seu origen», resumix. Per a això van idear un protocol rigorós basat en tecnologia digital, amb ferramentes com un bessó digital de la torre, codificació GPS i un sistema de coordenades per a situar cada peça per planta, filada i posició exacta.

«Hem fet estudis tècnics i proves de càrrega per a garantir que hi haja estabilitat a llarg termini» Mercedes Ortí — Directora d'EMR i responsable del projecte

«Cada palet de trasllat de les peces es va organitzar amb codis de colors i numeració exacta», apunta Muñoz. Abans de començar la nova fonamentació, l'equip arqueològic va fer excavacions al voltant de la parcel·la que han revelat indicis d'una estructura encara més antiga. «Probablement hi havia una torre anterior a l'actual Torre Placia. Quan acabem la investigació podrem aportar més llum sobre com eren estes construccions», explica l'arqueòleg. El nou emplaçament ha sigut dissenyat per a respectar el talús original i reproduir la proporció geomètrica històrica.

«Probablement hi havia una torre anterior i la investigació ens permetrà aportar-hi una mica més de llum» Francisco Javier Muñoz — Arqueòleg responsable de la intervenció en la torre

Després de la finalització de la fonamentació, l'equip ha iniciat ja el remuntatge des dels nivells inferiors, en orde invers al desmuntatge. «Cada encaix s'assegura amb precisió gràcies al sistema de traçabilitat implantat», assenyala la responsable del projecte. Les següents fases preveuen la reconstrucció de murs, la col·locació d'elements com l'escala de caragol o les cornises i l'adequació de l'entorn per a la seua visita pública, amb recursos museogràfics i itineraris segurs. L'empresa treballa amb morters de calç compatibles amb els originals, formulats per a garantir la durabilitat i coherència material.

Vista zenital en la qual es mostren els avanços que està tenint el projecte, en una imatge presa amb dron / Alex Domínguez

«Hem fet estudis geotècnics, proves de càrrega i càlculs estructurals per a garantir que la torre resistirà esforços i deformacions a llarg termini», afig Ortí. El treball de reconstrucció avança entre el segon forjat i els nivells superiors. La intervenció es desenrotlla tant en l'exterior com en l'interior, sota el sol implacable de l'estiu alacantí. «Això no és alçar un mur de rajoles, és una labor lenta i precisa perquè la torre estiga exactament igual que abans», admet l'arqueòleg. La previsió és que els treballs concloguen abans que acabe el present any 2025.

Compromís

Per a Ortí, esta obra representa «una fita professional i un compromís històric» per a EMR, que acumula més de 25 anys d'experiència en intervencions patrimonials. «És un cas inèdit que marcarà escola i, al mateix temps, genera una enorme responsabilitat», reconeix. El seu equip treballa amb una mescla d'orgull i humilitat, sabent que el resultat no serà només una estructura restaurada, sinó també un símbol cultural que recobra el seu lloc dins del paisatge alacantí.

Cada una de les peces ha sigut catalogada per a reconstruir l'estructura original amb total fidelitat

«El nostre objectiu és que esta torre no sols conserve la seua autenticitat, sinó que recupere protagonisme com a símbol de la memòria defensiva i agrícola d'Alacant», conclou Ortí. En este sentit, Torre Placia no sols està sent reconstruïda amb fidelitat mil·limètrica, sinó també amb la vocació de retornar a la ciutat un fragment de la seua història. Quan torne a obrir-se al públic, serà un mirador al passat i un exemple de com la tecnologia, l'arqueologia i l'arquitectura poden aliar-se per a protegir el llegat històric. La torre que va semblar condemnada torna a alçar-se ara, com un gegant, pedra a pedra, en el que és una lliçó de persistència cultural.