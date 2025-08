La C. Valenciana rep 9,6 milions en incentius regionals per a 10 projectes

El Govern ha aprovat este dimarts la concessió d'incentius regionals per a 10 projectes d'inversió a la Comunitat Valenciana per 9,6 milions d'euros, que preveuen mobilitzar una inversió de 55,8 milions d'euros, crear 70 nous llocs de treball i mantindre altres 550 ocupacions. L'executiu, a través d'un acord de la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE) i d'una Orde del Ministeri d'Hisenda, ha aprovat la concessió d'incentius regionals a un total de 77 projectes en onze comunitats autònomes, segons un comunicat del Ministeri d'Hisenda.

En el cas concret de la Comunitat Valenciana, segons les ordes ministerials que es publicaran el dimecres 6 d'agost en el Boletín Oficial del Estado (BOE), s'han aprovat 10 projectes; els quals han rebut 9.629.839,67 euros de subvenció i suposen una inversió total de 55.813.569 euros. Respecte a estos deu projectes, un ha sigut analitzat en la Comissió Delegada per a Assumptes Econòmics, mentres que els altres nou ho han sigut via orde ministerial, ja que la inversió subvencionable no supera els 15 milions d'euros per empresa.

Les empreses concessionàries han sigut Valencia NXN Data Center, S.L. (València); Hilaturas Miel, S.L. (Mutxamel); Xuker ASC 21, S.L. (Crevillent); Seripafer, S.L. (Alcoi); Gráficas Juárez, S.L. (Elx); Amadeo Martí Carbonell, S.A. (Nules); Somtech Technologies, S.L. (Puçol); Vallés Plastic Film, S.L. (l'Olleria); Artesanía Cobaviplast, S.A. (l'Olleria), i Productos Havanna España, S.L. 12 (Picassent).

Espanya

Respecte als 77 projectes repartits en onze comunitats autònomes, estes ajudes han sigut destinades a Andalusia, Aragó, Múrcia, Castella-la Manxa, Canàries, Castella i Lleó, Galícia, Extremadura, Comunitat Valenciana, La Rioja i les Illes Balears. Segons el comunicat, l'import global de les subvencions concedides és de 216.960.203,96 euros i permetrà mobilitzar una inversió total de 965.492.931 euros. A més, estos projectes aconseguiran mantindre 9.773 llocs de treball en eixes 77 empreses i crearan altres 1.464 noves ocupacions, assegura.

L'objectiu de les subvencions és contribuir a l'equilibri econòmic interterritorial, així com al creixement econòmic inclusiu i sostenible mitjançant el finançament de projectes d'inversió productiva, generadors d'ocupació, de tecnologia avançada i sostenibles per al medi ambient. El comunicat també arreplega que les subvencions pretenen fomentar l'activitat econòmica a les regions amb un menor nivell de desenrotllament, així com preveu contribuir al tancament de la bretxa en termes de renda per càpita amb la resta de regions, "no sols d'Espanya, sinó també de la UE".