La CHX inicia la neteja del nou llit que amenaçava de fer l'ajuntament

Reconstruir el caminet que travessa el Nou Llit és un dels objectius amb els quals les màquines de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer han començat a treballar en la zona corresponent al terme municipal de València juntament amb la primera retirada de les escombraries acumulades. Posant-se el punt i final, almenys en teoria, a l'intercanvi de comunicats i retrets pels quals uns -el municipi- consideren que és un retard perillós en la neteja del llit, i altres -l'entitat governamental- diuen que hi havia altres prioritats.

Cal recordar, en este sentit, que la mateixa alcaldessa María José Catalá havia assenyalat la jornada del dilluns 4 d'agost com la projectada per a baixar al llit -previ permís- i fer l'ajuntament "a pulmó" eixes labors. Retreia a la CHX que no haguera intervingut en la part de València i es disposava a intervindre per a després passar la factura.

No obstant això, la CHX, que feia el camí des de la part superior del llit, va anunciar quasi simultàniament que les màquines ja estaven preparades, que no havien arribat abans pel sistema de prioritats i per qüestions tècniques i, alhora, demanava "treballar conjuntament i deixar de banda actituds confrontatives", encara que no sembla que les bones relacions vagen a restablir-se a curt termini.

Un dels camions, al costat de la "piscina" de l'Assut Intermedi, davant de la Ciutat Ros Casares / CJX

La veritat és que les màquines de la CHX ja estan en el llit i poden veure's en l'Assut Intermedi, el xicotet tobogan que pot apreciar-se a simple vista quan la V30 està a l'altura del Centre Comercial Gran Túria. Entre els seus objectius, dos comeses principals. D'una banda, l'inici del desbrossament dels elements de gran grandària que obturen, o poden obturar el pas de l'aigua al pas dels ulls dels ponts (a només unes dotzenes de metres tenen el vell pont de les vies de tren que desemboquen a Xirivella, ja en el terme municipal de València). I per una altra, la mateixa infraestructura danyada. Al llarg del calaix discorre, o discorria, una pista que servia de connexió per a treballs de manteniment del llit. Sorprenentment, quan les aigües van retrocedir, una part d'este es mantenia en el seu lloc. No obstant això, una altra part va quedar, literalment, volatilitzada. Ara, este camí és imprescindible per a extraure del llit eixos elements que poden obstruir-lo en cas d'una nova riuada.

De fet, segons la Confederació, el pla de treball és reobrir el viarany en dos extrems: un aigües avall i un altre aigües amunt, i que s'unisquen per a anar desbrossant tant en la part inferior com la superior.

L'actuació està centrada en la retirada dels grans elements aliens a la pròpia vida del llit -que ja en el tram final té el seu propi ecosistema, incloent-hi rosegadors i rèptils-, i que, arribat el moment, poden ser un problema, especialment branques i troncs o les grans boles de brutícia variada que va quedar retinguda per la vegetació.

El llit, a l'altura del Pont de la Solidaritat, pendent de l'actuació / Moisés Domínguez

Què es fa amb el bosc de canyes?

Ara mateix, gran part del llit, al seu pas per la ciutat de València, és un enorme bosc de vegetació que s'ha format en el llit. És un problema recurrent. Per exemple, l'estiu de 2023 es va convertir en un autèntic problema per les seues grans dimensions. Ja llavors la CHX va reconéixer que calia procedir al desbrossament del canyar "per a mantindre la capacitat de desguàs". Ara, després de la DANA, la mata verda ha crescut exponencialment després de l'acumulació d'aigua i detritus.

Canyes de gran grandària, a l'altura de la Torre / Moisés Domínguez

Si talles... torna a créixer

La CHX sospesarà en les pròximes setmanes què fer en este sentit per un motiu: "desbrossar les canyes sense una altra actuació complementària no acabaria amb la problemàtica de manera definitiva. Les canyes poden tallar-se, però tornarien a eixir". La Confederació, assegura, "abans de la DANA, fins i tot", estaven estudiant "com trobar una solució viable i eficaç. Estàvem en converses amb la Conselleria de Medi Ambient per a trobar una solució definitiva", sobretot perquè per la morfologia del llit, asseguren, "no resulta efectiva la col·locació de lones que se solen utilitzar en altres actuacions fluvials". Això no és obstacle perquè, "una vegada feta l'actuació d'emergència, la retirada dels elements que obstruïxen", no es duga a terme una retirada de canya -que no deixa de ser una espècie invasora-.