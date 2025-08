Dotze terratrémols sacsegen la costa valenciana en unes hores

Només alguns d'ells s'han sentit, però en total han sigut una dotzena els sismes registrats en la costa d'Alacant des d'ahir a la vesprada fins a la matinada del dimarts 5 d'agost. El que els experts en meteorologia MeteOrihuela han definit com un "eixam sísmic" es referix a diferents terratrémols que, en esta ocasió, han tingut el seu epicentre a 50-60 quilòmetres de distància en línia recta de la costa: " El de major magnitud (3.6) va ser anit a les 21.23 hores", detalla el portal de fenòmens meterològics.

Des de Torrevieja, Proyecto Mastral també s'ha fet ressò del fenomen puntualitzant que no es tracta d'un "eixam sísmic" com a tal, ja que la majoria han sigut rèpliques d'un sisme de major magnitud: "Un total de 12 terratrémols s'han registrat entre ahir a la vesprada i esta matinada davant de les nostres costes. Alguns d'ells s'han sentit. No estem davant del que es coneix com a eixam sísmic, ja que hi ha un terratrémol de major magnitud (3.6) i la resta són rèpliques".

Nit moguda

Anit, tal com va informar INFORMACIÓN, l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) va detectar tres sismes en aigües del Mediterrani davant de la costa sud de la província d'Alacant, seguits d'algunes rèpliques. Així ho va comunicar el Centre de Coordinació d'Emergències de la Comunitat Valenciana a través del seu compte oficial en X (Twitter).