Els Premis Octubre deixen d'entregar-se després de 53 anys d'història

Edicions 3i4, encarregada d'organitzar els Premis Octubre, ha anunciat que en este 2025 estos guardons amb més de 53 anys d'història no s'entregaran.

“L'organització ha pres esta decisió a conseqüència d'una conjunció de factors adversos i per elements d'orde intern”, ha explicat l'editorial en un escarit comunicat. Fonts de l'organització han assenyalat que la situació econòmica de l'editorial, en gran part provocada per la pèrdua de totes les ajudes de les institucions valencianes, ha obligat a prendre esta decisió.

Els Premis Octubre van ser creats en 1972 per l'editorial Tres i Quatre, fundada per Eliseu Climent a València per a promoure en plena dictadura de Franco la llengua i la cultura catalana. Especialment durant la Transició i els anys posteriors, el lliurament dels Premis Octubre es va convertir en un esdeveniment per a l'esquerra nacionalista valenciana, a més d'una festa cultural que reunia intel·lectuals, escriptors, artistes i activistes.

Sense sopar ja en 2024

Al llarg dels anys, els Octubre han abastat diferents categories, reflectint la diversitat i vitalitat de la cultura valenciana i catalana a través dels premis Andròmina de narrativa, Vicent Andrés Estellés de poesia, Joan Fuster d'assaig i el Pere Capella de teatre.

En l'última edició celebrada en 2024 van ser premiats Eusebi Ayensa amb el Joan Fuster, Isabel Garcia Canet amb l'Estellés i Carla Rovira i Eva Saumell amb el de Teatre. El Premi Andròmina de Narrativa va quedar desert després d'avaluar 92 originals que no van arribar per al jurat al nivell esperat. Ja l'any passat no es va celebrar el tradicional sopar de lliurament d'estos guardons. En aquella ocasió ja es va al·ludir a raons “econòmiques i d'orde intern”.

Guanyadors històrics

Al llarg de la seua història també han rebut el Premi Octubre alguns dels autors més importants de la literatura valenciana i catalana com Amadeu Fabregat per Falles folles fetes foc (1972), Joan Francesc Mira per Els cucs de seda (1974), Carmelina Sánchez-Cutillas per Matèria de Bretanya (1975), Josep Piera per Rondalla del retorn, Josep Lozano per Crim de Germania (1979), María de la Pau Janer per L'hora dels eclipsis (1989) o Isabel-Clara Simó per L'home que ensumava dones (2001).

En la categoria d'Assaig han rebut el guardó, entre altres, Francesc Vallverdú per El fet lingüístic com a fet social (1972), Josep Vicent Marqués per País perplex (1973), Ernest Lluch per La via valenciana (1975), Sebastià Serrano per Lingüística i qüestió nacional (1978), Dolors Bramon per Contra moros i jueus (1981) o Joan Francesc Mira per Crítica de la nació pura (1984). En 1981 Joan Margarit va guanyar l'Estellés de Poesia per Vell malentés i en 2017 Manuel Molins va aconseguir el Capella de Teatre per Ratzinger Papa 265. Els àngels de Sodoma.