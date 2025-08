La Generalitat assumirà la reparació del camí de Santa Ana

El Ple del Consell ha aprovat assumir les competències per a l'execució de les obres de reparació del camí de Santa Ana, en el tram comprés entre l'enllaç amb la CV-33 a Catarroja i el carrer José Capuz de Paiporta.

La intervenció, que durà a terme la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, respon als importants danys patits en esta infraestructura viària a conseqüència de la riuada del passat 29 d'octubre.

Una necessitat immediata

Davant de la urgència de reconstruir la infraestructura afectada i la impossibilitat de les corporacions locals d'assumir el cost, els ajuntaments de Catarroja i Paiporta han sol·licitat a la Generalitat l'execució directa d'estes obres. Els consistoris han oferit, a més, la cessió dels terrenys necessaris per a garantir que les actuacions puguen desenrotllar-se amb major agilitat.

El Consell ha declarat d'interés general esta actuació, que permetrà recuperar com més prompte millor un accés estratègic per a la mobilitat quotidiana dels veïns de la zona i per a la prestació de servicis bàsics.

Esta nova actuació s'incorpora al pla Recuperem València que du a terme la Generalitat per a fer mig centenar d'actuacions en municipis afectats per les inundacions. Davant de la dificultat de les dos localitats per a executar els treballs amb rapidesa, se cedixen les competències de manera temporal perquè la Direcció General d'Infraestructures Viàries duga a terme les accions corresponents.