La Generalitat atorga 107 condecoracions a policies, inclosos els escortes de Mazón el 29-O

El Consell ha aprovat este dimarts el decret que regula la concessió de les condecoracions i distincions de la Generalitat al mèrit policial de la Unitat del Cos de la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana, entre ells, als escortes del president de la Generalitat, Carlos Mazón, el dia de la DANA.

La vicepresidenta primera i portaveu del Consell, Susana Camarero, ha informat en la roda de premsa posterior al ple que s'han concecit 107 condecoracions al mèrit policial: 19 condecoracions d'or al mèrit policial; 66 condecoracions de plata al mèrit policial; una condecoració de bronze al servici policial, 16 diplomes de reconeixement a la trajectòria policial i cinc distincions honorífiques de la Generalitat.

Estes distincions seran entregades en un acte "públic i solemne". "L'objectiu és reconéixer i premiar públicament l'actuació i els servicis prestats als membres de la Unitat Adscrita i totes aquelles persones, entitats i institucions que destaquen per la col·laboració amb esta unitat en defensa de la seguretat pública", ha destacat.

A preguntes dels periodistes sobre si entre eixos condecorats es troben els escortes de Mazón el dia de la DANA i posteriors, ha indicat que "estan arreplegats en el decret tots els que es van dir fa unes setmanes". "Figuren tots, inclosos estos", ha explicat Camarero, on també s'inclou la policia nacional que custodia les imatges del Palau de la Generalitat d'eixe dia i que van ser esborrades, segons va assegurar el Consell en una resposta parlamentària.

Citats en el Congrés

Els escortes han sigut citats a la comissió d'investigació de la DANA en el Congrés perquè expliquen què va fer el president aquella vesprada i si se'l va avisar del que ocorria. Davant de la polèmica, la portaveu del Consell ha justificat que ja es va dir "en el seu moment" que estos reconeixements "són a proposta de la pròpia unitat adscrita, i per tant és la unitat la que determina a qui es concedirà enguany totes les medalles i també les condecoracions especials", ha conclòs.

La finalitat d'estos guardons és reconéixer i premiar públicament les actuacions de la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana i les de persones o institucions que destaquen per la seua col·laboració amb ella. Totes estes condecoracions, diplomes i distincions aprovades pel Consell tenen caràcter vitalici i no porten aparellada pensió o recompensa econòmica per part de la Generalitat.