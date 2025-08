Xàtiva acomiada Vicent Martínez Segrelles: pintor, referent cultural i exdirigent faller

Va ser un dels impulsors del grup artístic "L'aire lliure *art" de Xàtiva, va presidir la falla República Argentina entre 1996 i 1998, va comissariar exposicions, va donar diferents fons artístics a l'arxiu municipal, va crear algun dels cartells del Corpus i va treballar durant 30 anys com a delineant en l'Oficina Tècnica de l'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Xàtiva.

Són moltes les facetes que va cultivar en vida l'arquitecte tècnic i pintor Vicent Martínez Segrelles, una persona molt volguda i coneguda per la seua activa implicació en la vida cultural de la ciutat que ha mort als 81 anys d'edat, deixant una gran empremta en el teixit social de la capital de la Costera.

"Estem molt afectats per la perduda de l'amic, company, gran artista i excel·lent persona", resumix el també pintor de Xàtiva Pepe Castells, que definix a Martínez Segrelles com un "pioner i pilar fonamental" del grup artístic "L'aïre lliure art", del qual també han format part altres artistes com Mompó Roca, Roberto Martínez "Leña", José Ramón Blesa, Paco Roca o Miguel Soro.

El grup artístic del qual Martínez va ser pioner. / Pepe Castells

La falla República Argentina també ha transmés el seu condol per la pèrdua de qui forma part de la història de la comissió com a president, a més de ser el pare de les falleres Begonya i Patricia Martínez Casanova.

Nascut l'11 de juliol de 1944, Vicent Martínez va ser un gran amic del poeta, periodista, fotògraf, organitzador cultural i professor José López Sellés. Gràcies a les seues gestions, l'Arxiu Municipal de Xàtiva va incorporar un fons documental de gran valor pertanyent a López Selles amb més de 2.000 llibres i nombroses fotografies que es van posar a la disposició de la ciutadania i els investigadors. En 2021, l'arquitecte tècnic i extreballador municipal també va donar una dotzena de caixes de contingut divers a l'arxiu. La generositat va ser una de les seues senyes d'identitat, ja que igualment va cedir algun dels seus quadres a associacions socials com Acofem-13.

El grup artístic "L'aire lliure art", amb Martínez en primera fila. / Pepe Castells

En 2010, el mateix any en què es va jubilar com a funcionari municipal, Martínez va exercir de comissari de l'exposició "Leña, gest i color", amb la qual la ciutat de Xàtiva va homenatjar el difunt pintor amb el qual mantenia també una gran amistat. El mort també va estar involucrat en la Setmana Santa Xativina. En este mateix 2025, va ser clavari de la Confraria del Silenci.

El funeral de Martínez Segrelles ha sigut este dimarts 5 d'agost, dia de la patrona de Xàtiva, en la Seu.