La cua en el Moraig que demostra que les taxes turístiques no espanten els visitants

Les "caletes" amb més èxit (està de moda això d'"anar de caletes") li costen un ull de la cara als ajuntaments, que paguen el socorrisme, l'arreplega d'escombraries i les mesures que s'han vist obligats a prendre per a llevar a estes platges la massificació i preservar el seu gran valor ecològic i paisatgístic. Mentrestant, el turista tipus de les cales acudix a passar el dia i s'ho porta tot de casa en neveres portàtils atipades de menjar i llandes. Estos banyistes no fan gasto.

I, clar, a consistoris com els de Xàbia o el Poble Nou de Benitatxell no els feia gens de gràcia que a les seues cales de la Granadella i el Portitxol i del Moraig i Testos arribara una allau de visitants als quals cal donar servicis (i servicis de qualitat) i que se'n van sense deixar ni un euro.

Els dos ajuntaments citats es van decidir, per tant, a establir la seua particular "taxa turística" o "taxa antimassificació". Els turistes de la Granadella, el Portitxol o el Moraig havien d'apoquinar, ajudar a pagar els sistemes de control d'accés i d'aparcament de les cales. I d'ací ve que Xàbia establira una taxa fixa per aparcar de 9 euros i el Poble Nou de Benitatxell aplicara la tarifa única de 15 euros (els veïns aparquen, això sí, gratis). Baixar amb el cotxe a estos espais de natural fràgils no podia eixir debades.

Banyistes que després d'aparcar i pagar la tarifa accedixen a la rampa per la qual es baixa a la cala del Moraig / A. P. F.

Rebaixar la saturació

I eixa taxa no ha espantat ni molt menys els turistes. Ha servit per a rebaixar la massificació i posar orde. A més, ajuda a finançar l'autobús llançadora gratuït del Moraig o el control d'aparcament (a la Granadella i el Portitxol hi ha barrera i al Moraig el sistema és més sofisticat i hi ha càmeres lectores de matrícules).

La cua en el parquímetre del Moraig que es forma estos dies confirma que als banyistes que volen gaudir d'esta excepcional cala, una de les més belles del litoral valencià, no els espanta rascar-se la butxaca i pagar els 15 euros de tarifa fixa. Es convencen que les cales no ixen gratis als ajuntaments que sostenen, per citar només un exemple, servicis de socorrisme especialitzats en rescats en costes escarpades i penya-segats.