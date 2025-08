Els socialistes denuncien la "desídia" del PP en la gestió del Musical

La regidora socialista Maite Ibáñez ha denunciat que la “desídia i la incapacitat de gestió” del govern municipal que encapçala María José Catalá ha provocat que el Teatre El Musical (TEM) seguisca sense direcció quan falten tan sols dos mesos abans que comence la temporada.

Ibáñez s'ha fet eco així de la notícia avançada este dimarts per Levante-EMV sobre la decisió del consistori de deixar deserta una de les dos places que havia convocat de coordinació dels teatres municipals per no haver arribat a la puntuació mínima una de les dos candidates que s'havien presentat. L'altra ha sigut adjudicada a l'actual directora de La Mutant, Tatiana Clavel, que probablement es mantindrà en este lloc, però ja de manera indefinida.

Sense director des de desembre

Tal com ha recordat Ibáñez, l'anterior director del TEM, Juanma Artigot, va finalitzar el seu contracte el desembre de 2024 i des de llavors la gestió de l'espai ha estat directament en mans de la Regidoria de Cultura, sense cap coordinador específic, “la qual cosa demostra el desinterés del govern del PP en este espai cultural municipal”. L'edil va denunciar que el concurs per a seleccionar el nou coordinador "va arribar tard i ara, quasi mig any després sense direcció, el concurs ha quedat desert".

“És molt greu que el Teatre Musical seguisca sense rumb quan falten dos mesos per a presentar la programació d'esta temporada. I esta situació és conseqüència directa del fet que el PP de la senyora Catalá haja deixat passar els terminis d'una convocatòria que sabien que acabava el desembre de 2024 -ha ressaltat Ibáñez-. Des del principi d'este mandat hem estat preguntant què passa amb la coordinació del Musical i ara eixe lloc s'ha quedat desert, condemnant a l'espai municipal a iniciar la temporada sense un coordinador”.

La regidora s'ha preguntat qui està programant en el TEM. “Mentres amb el govern socialista vam plantejar fins i tot crear un comité científic per als teatres com tenen altres ciutats, Catalá deixa en mans directament dels servicis la selecció de la programació”, ha dit.

Danys a les arts escèniques

Ibáñez ha recordat que l'anterior govern Compromís-PSPV va dissenyar un calendari específic per a “seguir els processos i enfortir els teatres, en una clara aposta per impulsar la cultura i les arts escèniques també des de l'àmbit municipal, un aspecte que l'anterior govern del PP, amb Rita Barberá, havia abandonat”. L'edil ha qualificat de “nefasta” la situació en la qual va quedar el TEM després de la contractació del productor teatral i televisiu José Luis Moreno per a encarregar-se del teatre municipal. “Ens vam trobar un teatre que estava sota mínims i, amb nosaltres, va entrar en els rànquings dels millors de la Comunitat Valenciana, segons l'Observatori de Cultura”, ha defés.

“Esta actitud de Catalá amb el Musical se suma al dany i a la destrucció que estan patint les arts escèniques valencianes. De fet, representa a la perfecció la desídia del Partit Popular cap a la cultura perquè, per descomptat, no li interessen els teatres municipals, als quals estan conduint a un clar abandó”, ha finalitzat.