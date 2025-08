La Generalitat presenta el 'bessó digital' que permetrà avançar-se a desastres naturals

Avançar-se a fenòmens meteorològics extrems és fonamental per a la Generalitat. Per això, la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i la de Conselleria d'Emergències i Interior s'han reunit amb l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) per a impulsar un sistema basat en l'ús de tecnologia cartogràfica i del denominat ‘bessó digital’ que permeta actuacions actuals i futures en l'àmbit de la gestió d'emergències dins del marc del Pla Endavant. D'esta manera, avancen en el desenrotllament d'una ferramenta que millore la gestió de les emergències, així com la prevenció davant de desastres naturals com la DANA del 29 d'octubre.

Gràcies al 'bessó digital' es podran fer estudis dels possibles escenaris que es podrien afrontar. Per això, a partir dels models climàtics o hidrològics donats, serà possible avançar-se al desastre. En este sentit, el nou sistema “ajudarà al fet que puguem anticipar-nos i donar una resposta més ràpida a fenòmens extrems com ara inundacions o incendis” ha explicat Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior.

La mesura permet avançar-se a fenòmens extrems / GVA

Una ferramenta multisectorial

La nova tecnologia estarà disponible perquè la mateixa ciutadania puga consultar informació, per a així implementar l'autoprotecció de totes les persones. A més, el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha assegurat que la ferramenta “serà útil no sols per a tècnics en medi ambient o emergències, sinó també per a urbanisme, infraestructures i ordenació del territori”.

I està previst que en les pròximes setmanes el 'bessó digital' puga incorporar algorismes per a fer diferents simulacres davant de, per exemple, possibles riuades, vendavals o fins i tot incendis forestals. “Estem convençuts que esta ferramenta suposa un canvi de paradigma en la manera de gestionar el territori i confiem que este siga només l'inici d'una etapa en què tecnologia, cooperació institucional i anticipació es convertisquen en els pilars d'una Comunitat Valenciana més resilient”, ha destacat.

Història del bessó digital

A l'octubre, després de les intenses pluges provocades per la DANA, l'Institut Cartogràfic Valencià ICV va activar un vol fotogramètric d'emergència per a obtindre imatges aèries actualitzades i d'alta resolució per a documentar els efectes de les inundacions, facilitar el treball del personal tècnic d'emergències i protecció civil i ajudar en la valoració de danys agrícoles, infraestructurals i mediambientals.

D'este vol es van generar ortofotografies, models digitals del terreny i comparatives visuals amb imatges prèvies, disponibles per a totes les conselleries, ajuntaments i organismes implicats. Després d'este, que va cobrir tota la província de València, l'ICV ha estat desenrotllant el ‘bessó digital’ de la província, que permetrà planificar i coordinar actuacions davant de riscos com ara inundacions, incendis o lliscaments de terreny.

Visió àmplia del territori

Este sistema oferix una visió tridimensional del territori, simula escenaris de risc i facilita la planificació d'evacuacions i la identificació d'infraestructures crítiques. També permet comparar imatges abans i després d'un esdeveniment per a avaluar danys i planificar la recuperació. Així, tant el vol d'emergència com el desenrotllament del ‘bessó digital’ han sigut possibles gràcies a la coordinació entre la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, l'ICV i l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

L'ICV compta a més amb un servici específic de cartografia d'emergències, que pot activar-se davant de situacions d'especial gravetat per a proporcionar imatges actualitzades i productes cartogràfics de suport a la gestió operativa.