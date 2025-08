Impuls als horts urbans d'Orriols: tres mil metres quadrats per a rellançar el barri

València ha iniciat el projecte dels Horts Urbans d'Orriols, una iniciativa que convertirà una parcel·la sense urbanitzar, situada entre els carrers de la Diputada Clara Campoamor, Alfauir i Peníscola, en un espai públic dedicat a l'agricultura de ciutat i a l'oci veïnal.

Este projecte aportarà múltiples beneficis per a la qualitat de vida en el barri: la creació d'un espai que promourà el cultiu ecològic i l'ús responsable dels recursos, mitjançant parcel·les destinades a l'agricultura urbana. A més, l'espai inclourà una zona d'estada equipada amb taules de jardineria i bancs, dissenyada per a facilitar la socialització i l'esplai de tots els veïns. D'igual manera, el treball està emmarcat en el programa de "renaturalització València 2022" i compta amb finançament europeu a través de fons europeus del Pla per a la recuperació, transformació i resiliència Next Generation.

Quant al disseny del projecte, ha sigut elaborat respectant la normativa d'accessibilitat vigent, garantint un entorn segur i de fàcil accés per a totes les persones, incloses aquelles amb mobilitat reduïda i famílies amb xiquets. Igualment, es construiran noves instal·lacions i s'implementaran servicis essencials com ara xarxes de reg, sanejament i enllumenat, que augmentaran la funcionalitat de l'espai.

La superfície aproximada que abasta el pla és de 3.000 metres quadrats i compta amb un termini d'execució estimat de sis mesos. Es disposaran 25 parcel·les de diferents dimensions, sumant un total de 1.726,85 metres quadrats de superfície cultivable. Afegit a això, es construirà una edificació de 12x5 metres destinada a lavabos, vestuaris i magatzem, i s'aportaran 1.053,21 metres cúbics de terra vegetal amb una grossària de 60 cm per a les parcel·les.

Per a facilitar l'activitat agrícola i l'ús de l'espai, s'instal·laran xarxes de sanejament, proveïment, enllumenat públic i reg totalment noves, més paviment terrenc i llosetes de formigó. També es col·locaran taules d'hort elevades, cadires i bancs per al descans i l'esplai.