L'Ibex 35 puja un 0,5 % malgrat els nous advertiments de Trump i arriba a màxims de 2008

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'este dimecres amb una pujada del 0,47 %, la qual cosa ha portat el selectiu madrileny a mantindre la cota psicològica dels 14.400 enters i situar-se en els 14.460,4 punts vora les 9.00 hores, en un context marcat per les noves amenaces del president dels Estats Units, Donald Trump, a la Unió Europea.

D'esta manera, el selectiu torna a situar-se en màxims des de 2008, després de tancar este dimarts amb la major dada des de fa 17 anys si es té en compte únicament les xifres de tancament.

Trump ha advertit a la Unió Europea que imposarà un aranzel del 35 % a les importacions procedents dels vint-i-set, en comptes del 15 % acordat a la fi de juliol, si els europeus incomplixen el compromís d'invertir 600.000 milions de dòlars (518.473 milions d'euros) als Estats Units.

En el terreny empresarial espanyol, Acciona, ACS Infrastructure i Meridiam han aconseguit el tancament financer per a dissenyar, construir, operar i mantindre durant quasi 56 anys l'autopista de peatge SR400 Express Lanes, a Atlanta (Geòrgia, Estats Units), amb una inversió total del projecte d'aproximadament 9.620 milions d'euros.

En els primers compassos de la sessió, les majors pujades dins de l'Ibex 35 se les anotaven Banc Sabadell (+0,37 %) i ArcelorMittal (+0,98 %), mentres que els descensos més pronunciats els registraven IAG (-0,55 %) i Grifols (-0,39 %).

Les principals borses europees també obrien la jornada borsària de hui en 'verd', amb pujades del 0,49 % per a Frankfurt, del 0,41 % per a París, del 0,36 % per a Milà i del 0,22 % per a Londres.

El preu del barril de cru Brent, de referència per a Europa, pujava un 1,11 % i se situava en els 68,39 dòlars, mentres que en la seua cotització West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, obria amb una alça de l'1,1 % per a tocar els 65,88 dòlars.

En el mercat de les divises, la cotització de l'euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1578 'bitllets verds', i l'interés exigit al bo a 10 anys baixava fins al 3,215 %.