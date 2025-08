Més de 3.700 xiquets i adolescents estan tutelats per la Generalitat, dels quals 481 són estrangers

La Generalitat Valenciana tutela 3.700 xiquets i xiquetes, dels quals només 481 són estrangers, segons les últimes dades disponibles (de juliol de 2024). La gran majoria dels menors (uns 2.000) viuen en famílies d'acolliment, ja siga en famílies educadores o extenses (oncles, avis…). La resta (uns 1.700) viuen en les 116 residències de menors que hi ha, 17 d'elles específiques per a migrants. L'últim centre destinat exclusivament a estrangers es va obrir el mes de juliol de 2024, amb 67 places que se sumaven a les 317 que hi havia en centres per al que es denomina el projecte migratori. Els menors que residixen en qualsevol d'eixos centres de menors de la Comunitat Valenciana no han comés cap delicte. Només són xiquets i xiquetes que no tenen família, que no tenen pare, mare, àvia, oncle o veí que s'encarregue d'ells. Pertanyen al sistema de protecció i tutela d'una infància en desemparament, ja siguen valencians o estrangers.

El sistema valencià de protecció de la infància té molts tipus de centres: 77 són d'atenció general, 17 de projecte migratori, 8 de recepció (passen els primers dies fins a ser derivats a un definitiu), 7 per a menors amb problemes de conducta i la resta són de salut mental (1), adolescents embarassades (3) o primera infància amb necessitats molt especials (3).

A més, hi ha 38 llars d'emancipació amb 182 places. Estes llars són pisos on els jóvens (estrangers i espanyols) que han eixit dels centres en complir 18 poden estudiar i tindre un sostre fins als 20 anys, acompanyant-los en la seua transició a la vida adulta. Això sí, hi ha unes regles molt estrictes i els jóvens han d'abandonar els pisos si han trobat un treball que els permeta mantindre's per a deixar pas a altres extutelats, ja que el sistema té molt poques places.

Els centres de menors estan en mans privades, encara que depenen de la Generalitat Valenciana. Unes 20 entitats aglutinen la gran majoria dels centres on s'atén en protecció a xiquets, xiquetes i adolescents. Quan el sistema de protecció a la infància declara un menor en desemparament, siga valencià o estranger, el procediment és exactament el mateix i comença en el mateix lloc: el centre de recepció de menors.

Imatge d'arxiu d'un centre de menors de València. / Levante-EMV

Cada província de la Comunitat Valenciana té el seu centre de recepció de menors, encara que el de València és “provisional” des de 2017 i ha passat per diverses localitats des que el Botànic decidira tancar les instal·lacions del centre de recepció de València (denominat centre de menors de Montolivet) per diverses irregularitats i unes infraestructures deficitàries. Des de llavors, cada vegada que s'ha proposat l'obertura del centre de recepció en diferents localitats de manera definitiva, la ciutadania ha eixit en manifestació per a protestar contra l'obertura d'un centre de menors en la seua localitat. I així, les instal·lacions que es van traslladar a Alborache de manera provisional seguixen hui dia. És l'únic centre de recepció per a estrangers a la província de València malgrat estar a més de 40 quilòmetres de la capital, que és on es troba l'Administració i la xarxa educativa i assistencial. Un canvi de govern després no hi ha manera de convertir en definitives unes instal·lacions que es van obrir de manera transitòria i ja van nàixer col·lapsades.

La teoria marca que en un centre de recepció els menors han d'estar un temps limitat (uns mesos), ja que es tracta d'una primera presa de contacte amb el sistema i de buscar-los una "ubicació definitiva" concorde a les seues característiques i necessitats. La realitat és que no és així, principalment per als menors estrangers que solen tindre entre 16 i 18 anys i quan arriben al sistema de protecció se sap que a penes estaran en este un o dos anys.

Ara bé, si l'edat del menor és inferior als 16 anys, el sistema sí que intenta buscar un centre que permeta una certa continuïtat al menor en desprotecció i "allibere places" en els centres de recepció de Castelló, València i Alacant i que fa anys que estan saturats. A partir dels 12 anys, l'acolliment familiar (objectiu del Botànic amb Ximo Puig i Mónica Oltra, però també del Consell que presidix Carlos Mazón) es torna missió impossible i la realitat és que hi ha uns 1.000 xiquets d'entre 12 i 18 anys que residixen en centres de menors. I eixa xifra no varia.