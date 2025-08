La retallada de Mazón en memòria democràtica deixa sense ajudes 25 associacions

La secretària de Memòria Democràtica del PSPV-PSOE, Mercedes Caballero, ha denunciat que la "retallada de Mazón" en memòria democràtica ha deixat sense ajudes 25 associacions només a la província de València. Caballero ha assegurat que el president de la Generalitat "ha atorgat ajudes per a 12 projectes, però, amb 150.000 euros de pressupost, se'n van quedar fora 25 projectes més", tal com publica Efe.

"Més d'una vintena d'associacions s'han quedat fora per la falta de cobertura econòmica de la Generalitat, que només va pressupostar 30.000 euros per a projectes de memòria democràtica", ha afegit.

La diputada socialista Mercedes Caballero durant el debat de la Llei de la concòrdia. / J.M. López

La diputada ha instat les associacions i entitats a sol·licitar les subvencions ja publicades del Govern d'Espanya, que ha pressupostat 600.000 euros, i ha afirmat que davant de "la inoperància del Consell, els valencians i les valencianes només poden confiar en el Govern de Pedro Sánchez, sobretot referent a la difusió de la protecció de les víctimes del franquisme".

Publicació de les subvencions

Caballero ha exigit la publicació de les subvencions per a les associacions memorialistes en promoció de la memòria democràtica, aprovades en els pressupostos de 2025, i ha recordat que la Llei 20/2022 "fixa com un dels pilars de la memòria democràtica la formació i el coneixement de la història del nostre país per a dignificar els qui van defendre la democràcia davant del franquisme i perquè mai es tornen a repetir les atrocitats viscudes durant la dictadura".

La dirigent també ha afirmat que és "fonamental el treball que es fa des de les associacions memorialistes en el desenrotllament de projectes com, per exemple, documentals, exposicions o jornades de formació". "Vivim un temps fosc en la Comunitat Valenciana", ha conclòs Caballero.