Torrent contracta 136 aturats per a actuacions post-DANA

L'Ajuntament de Torrent ha aprovat en ple extraordinari l'aportació municipal de 807.288,62 euros per al cofinançament del Pla d'ocupació estatal DANA 2025, una iniciativa impulsada junt amb el Servici Públic Estatal d'Ocupació (SEPE), que permetrà contractar 136 persones desocupades i escometre un ambiciós paquet d'actuacions destinades a restaurar els espais públics i les infraestructures municipals danyades per la DANA que va assotar la ciutat el 29 d'octubre de 2024.

Gràcies a esta inversió conjunta, amb una subvenció estatal d'1,54 milions d'euros i una aportació municipal superior als 800.000 euros, el consistori no sols garantix l'execució dels treballs de recuperació i millora del terme municipal, sinó que també contribuïx a la generació d'ocupació directa durant dos fases d'actuació, de quatre mesos cada una, mobilitzant recursos humans i materials per a la rehabilitació de la ciutat.

L'alcalde accidental, José Gozalvo, ha explicat que "l'aprovació d'esta aportació municipal demostra que a Torrent sabem gestionar bé els recursos: aprofitem cada ajuda i sumem fons propis perquè la recuperació siga ràpida, completa i beneficiosa per a tota la ciutadania".

AT

El Pla d'ocupació DANA 2025 respon a una doble necessitat: la de recuperar la normalitat en els barris, les urbanitzacions i les zones rurals de Torrent afectats per les fortes pluges torrencials, i la d'oferir oportunitats laborals temporals a persones desocupades inscrites en e l'Espai Labora.

Perfil dels contractats

En total, s'han dut a terme, a través de LABORA, 136 contractacions de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació en els servicis públics d'ocupació. Estes contractacions es distribuïxen en diferents perfils professionals per a atendre les necessitats de neteja, reconstrucció i reparació dels espais públics afectats per la DANA. En concret, es preveu la incorporació de 8 oficials de neteja, 32 peons de neteja, 24 oficials de primera en construcció/capatassos, 32 peons d'obra i camins, 8 oficials de jardineria, 8 peons de jardineria, 8 oficials de pintura i 16 peons de pintura, amb l'objectiu de desplegar quadrilles que puguen abastar el major nombre de punts crítics de la ciutat i accelerar les intervencions.

Golzalbo amb dos dels operaris / L-EMV

L'actuació es desenrotllarà en quatre grans blocs: neteja intensiva de vials i espais públics; reconstrucció de camins rurals i parcel·les públiques; adequació de zones verdes i sendes públiques, i reparació i millora de zones urbanes i locals municipals.

"Amb estes actuacions convertim la inversió pública en obres visibles, en millores concretes i en ocupació directa per als nostres veïns". Cada euro invertit es transformarà en carrers més nets i segurs, camins recuperats, zones verdes revitalitzades i espais públics plenament accessibles per a tots", ha assenyalat Gozalvo.