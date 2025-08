València, entre les possibles seus del Mundial de Natació del 2031

Acabat ja el Mundial de Singapur, en el qual Espanya va brillar en waterpolo i la natació artística amb nou medalles, la Federació Espanyola de Natació (RFEN) ha intensificat els contactes per a intentar presentar una candidatura per a acollir el Mundial de 2031, i en esta ronda de contactes, València ha sigut una de les triades per a valorar la seua possible candidatura.

De moment ha sigut una primera presa de contacte amb la Generalitat i l'Ajuntament per a conéixer la predisposició de la ciutat a treballar per este projecte, en el qual hi hauria la possibilitat d'una multiseu amb altres ciutats com Barcelona o, sobretot, Madrid i Sevilla.

Un projecte que, segons ha pogut saber Superdeporte, s'ha escoltat amb atenció i que es valorarà si la iniciativa avança i es concreta més, sempre amb el suport d'un CSD que ja està al corrent de la situació. I és que una competició d'esta envergadura, que obligaria a construir o modificar instal·lacions i implicaria un alt cost econòmic, vindria sempre amb un suport governamental i la intenció de construir un centre aquàtic que permetera acollir amb més assiduïtat grans competicions internacionals.

València, de fet, no té ara mateix instal·lacions que reunisquen les condicions necessàries per a un esdeveniment d'este calibre i que passen per una piscina de 50 metres amb capacitat per a un mínim de 2.5000 espectadors, a més d'una piscina de calfament i una torre de salts, com informa La Vanguardia.

Precedent a València

Malgrat això, sí que hi ha un precedent d'un gran campionat internacional de natació a València, ja que la ciutat va acollir el Campionat Europeu de Natació en Piscina Curta l'any 2000, en una piscina provisional construïda al Palau Velòdrom Lluís Puig, i que posteriorment es va traslladar al Parc de l'Oest. En este cas es tractava d'una piscina de 25 metres, però també n'hi ha una de 50 homologada per la Federació Espanyola, que ha acollit diversos esdeveniments estatals, com el Campionat d'Espanya Júnior de 2013, un Infantil en 2003 i un altre de categoria absoluta en 2001.

La piscina del complex esportiu d'Abastos només compta amb quatre carrers de 50 metres, igual que la de les Escoles Professionals de Sant Josep, homologada per la Federació Espanyola des de 1967. Curiosament, la piscina de la UPV no està homologada per mesurar 49,97 metres, tres centímetres menys del necessari.

Més contactes al setembre

L'opció de València, per tant, passaria per construir o adaptar una nova instal·lació o acollir en el format multiseu només algunes de les proves, com per exemple les d'aigües obertes. En qualsevol cas, els contactes s'intensificaran al setembre per a intentar tancar un projecte que en principi compta amb el suport de World Aquatics (Federació Internacional de Natació) perquè es puga celebrar a Espanya. Abans, Budapest i Pequín acolliran els mundials de 2027 i 2029, respectivament.