Camps es passeja per la zona zero de la DANA

Francisco Camps continua amb la seua campanya per a arribar a la Presidència del PPCV i este dimecres l'ha portada fins a la zona zero de la DANA. En concret, fins a Aldaia, una de les localitats arrasades per la barrancada. L'expresident de la Generalitat va acudir a la mascletà celebrada pel 225é aniversari de l'advocació del Santíssim Crist dels Necessitats i que va comptar amb un homenatge a víctimes i afectats per la riuada.
Camps va acudir al municipi de l'Horta Sud acompanyat pel portaveu municipal del partit, Jesús Molins, qui és també el coordinador del programa polític amb els jóvens de la seua candidatura. En el vídeo pujat a Instagram se'l veu disfrutant d'una de les processons des d'un balcó i passejant enfront de l'edifici de l'ajuntament. No hi ha convocatòria encara del congrés, ni l'esmenta en la seua publicació en xarxes socials, però l'aspirant al lideratge del PPCV ha exhibit la seua capacitat per a poder fer una incursió en un terreny que s'ha convertit en hostil per al seu a priori rival.
