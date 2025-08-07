Censuren l'amortització de tres places més a l'Hospital de Sagunt
CC OO critica la pèrdua de tres ocupacions i la falta de reforç per a les necessitats d'una comarca en creixement demogràfic
La secció sindical de CC OO en el Departament de Salut de Sagunt ha denunciat que s'han amortitzat tres places més a l'hospital comarcal, "la qual cosa sumat a les anteriors fa que disminuïsquen els recursos assistencials a la comarca del Camp de Morvedre, sense que es cree cap plaça nova per a este centre hospitalari", afirmen en un comunicat.
El sindicat ha lamentat l'última reconversió de plantilla d'un/a auxiliar de cuina, un/a costurer/a i un/a mecànic/a, considerant-ho un perjuí. A més d'això, torna a incidir en la situació de la Unitat de Dany Cerebral de l'Hospital, "que després de figurar en nombrosos plans i haver-se anunciat la seua posada en marxa diverses vegades, encara no ha començat a funcionar per falta de personal especialitzat", afirmen mentres des del centre es destaca que estos pacients sí que són atesos.
Des del sindicat s'insistix que Sagunt "ha experimentat un increment de població en l'últim any, i això es traduïx en més consultes, urgències i ingressos, però l'hospital veu reduïts els seus recursos humans quan més els necessita. A més, la recent implantació de la gigafactoria atraurà centenars de famílies i professionals en els pròxims anys. No obstant això, mentres la població creix i es modernitza l'economia local, l'hospital no reforça ni tan sols les labors essencials de cuina, costura i manteniment".
Rectificació
Des de CC OO exigixen que la Conselleria de Sanitat "revertisca immediatament l'amortització de les tres noves places i reconvertisca estes vacants per a cobrir necessitats reals" de l'Hospital de Sagunt.
També demanden que "abans d'aprovar qualsevol canvi en plantilla, es faça una anàlisi objectiva de les càrregues assistencials i demogràfiques del departament".
Així mateix, tornen a demandar que "es pose ja en funcionament la Unitat de Dany Cerebral, amb la dotació de personal i mitjans necessaris", afigen.
Des de la Conselleria, per part seua, s'ha posat l'accent en el fet que esta amortització "no és reducció de places assistencials"
