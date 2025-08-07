Els accidents laborals causen 44 morts en el primer semestre a la C.Valenciana
Les dades del Ministeri de Treball posen en relleu un augment de tres respecte al mateix període de 2024
Els accidents laborals van causar 44 morts en el primer semestre a la Comunitat Valenciana, de les 363 totals a Espanya, tres més que en el mateix període de 2024, segons les dades publicades este dijous pel Ministeri de Treball. D'acord amb l'estadística de sinistralitat laboral, la majoria dels accidents mortals es van produir durant la jornada de treball -295, 4 menys que fa un any- i els 68 restants, 7 més, in itinere, és a dir, durant el camí d'anada o tornada del treball. La majoria d'estos treballadors eren assalariats (334) i la resta (29), autònoms.
A la Comunitat Valenciana, la majoria d'accidents mortals es van produir durant la jornada de treball (36) i la resta in itinere (8), i la major part d'eixos treballadors eren assalariats (39), i la resta, autònoms (5). Entre els accidents durant la jornada laboral la principal causa de defunció va ser, com és habitual, els infarts, vessaments cerebrals o altres causes naturals (126), seguit de colps resultat d'una caiguda (49), accidents de trànsit (39) i els atrapaments, xafaments o amputacions (39). La majoria dels accidents es van produir en el sector servicis (133), seguit de la construcció (87), la indústria (48) i l'agricultura (27). Els hòmens van acumular un major nombre d'accidents laborals mortals tant durant la jornada de treball (280) com in itinere (57), mentres que els de les dones es van situar en 15 i 11, respectivament.
Lleus
En la primera mitat de l'any es van notificar 298.410 accidents laborals amb baixa, un 2,7% menys, la majoria en jornada de treball (256.071) i entre assalariats (284.722). Els accidents amb baixa en jornada de treball -253.976 d'ells, lleus- van ser especialment nombrosos en la indústria manufacturera (47.197), la construcció (38.818) i el comerç (33.746). Les causes més freqüents van ser els colps i el sobreesforç físic. A més, es van notificar 262.990 accidents laborals sense baixa, un 3,8 % menys. A la Comunitat, 30.770 accidents de treball van ser lleus i 243, greus.
