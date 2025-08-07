Arriba per fi l'ombra a la platja de Calp: comencen a col·locar hamaques i tendals
L'ajuntament ha adjudicat el servici ja ben entrat l'estiu després dels recursos presentats per diverses empreses que optaven al contracte
L'empresa col·locarà 900 hamaques i 700 ombrel·les
Arriba l'ombra. Per fi. És ple agost i els banyistes que anaven a la play de l'Arenal-Bol de Calp es torraven al sol. No podien llogar hamaques i ombrel·les. El govern de Calp (Somos Calpe, PSOE i Compromís) s'ha afanyat a subratllar que ells no s'han tombat a la fresca, que el problema és que la burocràcia és un embolic.
Hui s'ha iniciat la instal·lació en esta platja dels servicis d'hamaques i tendals després de l'adjudicació definitiva per part de l'ajuntament a la mercantil SEAWOLF TEAM, S.L., per un cànon anual de 280.000 euros. Esta setmana s'està duent a terme l'abalisament de les zones on se situen estos servicis que estaran en funcionament en les dos platges el 12 d'agost. La instal·lació d'estos servicis de platja s'ha retardat per diversos recursos administratius interposats per diferents empreses licitadores.
Després de la resolució dels recursos de reposició interposats pels diferents licitadors en el procediment d'adjudicació, es va fer una primera proposta d'adjudicació. No obstant això el licitador proposat com a adjudicatari de l'explotació no va aportar la documentació requerida, així com la garantia definitiva, motiu pel qual es va entendre que retirava la seua oferta per no acreditar la seua solvència tècnica, i des de Contractació es va proposar un nou adjudicatari que és el que finalment prestarà el servici.
Seawolf Team oferirà els servicis de tendals i hamaques durant quatre temporades. Com a novetat, esta mercantil oferix personal d'educació ambiental per a fer campanyes de conscienciació a peu de platja.
900 hamaques
A més, enguany canvia l'estètica dels servicis de manera que les hamaques, un total de 900 unitats, seran de color arena, més d'acord amb el mitjà, i els tendals, un total de 700 unitats, seran de fibra natural.
No és el primer servici municipal la posada en marxa del qual es retarda mesos i mesos. L'aparcament regulat tampoc s'ha pogut posar en marxa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frenada al turisme a València capital
- Dotze terratrémols sacsegen la costa valenciana en unes hores
- Oltra explica la seua 'alternativa' en l'esquerra davant de 'l'era Trump
- Els Premis Octubre deixen d'entregar-se després de 53 anys d'història
- Educació adjudica 13.785 places per a docents de Primària i Secundària per al curs que ve
- Torre Placia, un gegant de pedra que torna a alçar-se a Alacant
- El PP no es conforma amb la dimissió d'Ángel i demana que retorne 'fins a l'últim cèntim cobrat
- La Generalitat atorga 107 condecoracions a policies, inclosos els escortes de Mazón el 29-O