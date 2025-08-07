PSPV i Compromís veuen innecessari crear una 'alerta negra': "L'important és reaccionar amb la roja"
L'esquerra critica la proposta de Gan Pampols i consideren que és un intent de "tapar les vergonyes" de Mazón
Compromís i PSPV no acaben de veure amb bons ulls la proposta del Pla director d'anàlisi, anticipació i reacció davant de catàstrofes naturals elaborat per la Vicepresidència Segona que encapçala Francisco Gan Pampols i, en particular, la creació d'una nova 'alerta negra', una de les mesures que s'arreplega en este pla. En la seua opinió, no fan falta nous plans d'emergència, sinó executar els protocols i reaccionar davant de l'alerta roja quan n'hi haja.
Els portaveus de valencianistes i socialistes en les Corts s'han referit així al Pla director d'anàlisi, anticipació i reacció davant de catàstrofes naturals, l'esborrany del qual ha eixit a audiència ciutadana i que planteja la incorporació d'un nivell addicional d'alerta (negre) per damunt del roig per a situacions excepcionals de risc extrem, així com la creació de la figura del director del pla en la gestió de l'emergència.
"El que ha de fer el Consell no és inventar nous plans, és aprendre i executar els protocols que ja existixen", ha assenyalat el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha agregat que si s'hagueren executat el 29-O "i Mazón haguera estat on tocava, no hauríem de lamentar 228 víctimes mortals". "No cal crear una nova alerta negra, sinó reaccionar davant de l'alerta roja, l'alerta màxima", ha indicat per la seua part la portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro.
La crítica de les formacions de l'esquerra és compartida cap a l'elaboració del pla, que també preveu una reforma del repartiment de competències entre el Cecopi i una comissió política, així com incrementar les mesures de prevenció, mesures en les quals no entren socialistes i valencianistes, que, no obstant això, sí que retrauen que es pose en marxa un nou protocol quan el problema va ser que no es va complir el vigent el 29 d'octubre.
"Tapar les vergonyes"
De fet, per a la síndica adjunta de Compromís, l'única cosa que es pretén és "tapar les vergonyes del Govern de Mazón, del govern que no va saber reaccionar davant d'una alerta roja", i evidencia que el Consell és "el govern més negligent de la història". "Aquell fatídic dia ni van convocar el Cecopi -Centre de Coordinació Operativa Integrat- a temps ni van alertar la ciutadania a temps, i tots els mecanismes que estaven al seu abast no van ser utilitzats. Ara què volen, tractar de tapar les seues vergonyes anomenant a l'alerta roja alerta negra?", ha conclòs.
Encara que més que "tapar-li les vergonyes", el portaveu socialista ha explicat que el projecte de Gan Pampols "reconeix que les emergències corresponen a la Generalitat i que qui va fallar va ser un president que estava amagat en el -restaurant- Ventorro". "Tots els protocols d'actuació diuen que és el president de la Generalitat qui ha de posar-se al capdavant de l'emergència, perquè si ell no està, tot els altres fallen": "No van fallar els protocols, ni els canals de coordinació, qui va fallar va ser Carlos Mazón", ha sentenciat.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frenada al turisme a València capital
- Dotze terratrémols sacsegen la costa valenciana en unes hores
- Oltra explica la seua 'alternativa' en l'esquerra davant de 'l'era Trump
- Els Premis Octubre deixen d'entregar-se després de 53 anys d'història
- Educació adjudica 13.785 places per a docents de Primària i Secundària per al curs que ve
- Torre Placia, un gegant de pedra que torna a alçar-se a Alacant
- El PP no es conforma amb la dimissió d'Ángel i demana que retorne 'fins a l'últim cèntim cobrat
- La Generalitat atorga 107 condecoracions a policies, inclosos els escortes de Mazón el 29-O