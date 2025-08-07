Una reforma del Cecopi per a donar més poder als tècnics
El nou pla de catàstrofes proposa deixar registre en acta de les decisions i gravar les sessions del Comité Assessor
Francisco Gan Pampols va arribar al Consell quan el Cecopi ja portava tres setmanes en funcionament per a gestionar la DANA del 29 d'octubre, per la qual cosa les decisions més delicades en este espai sobre l'emergència ja s'havien pres. No obstant això, el que li va arribar de la seua manera de procedir tant en el dia D com en els posteriors no sembla que l'haja convençut vista la reforma que planteja el nou Pla director d'anàlisi, anticipació i reacció davant de catàstrofes naturals del mode de "governança" en la gestió d'una emergència.
Este nou pla, elaborat per la Vicepresidència Segona que encapçala el tinent general retirat i que este dimecres ha eixit a audiència ciutadana, no elimina la figura del Cecopi, que continua "integrant les diferents administracions implicades en la gestió de l'emergència", ni li lleva les responsabilitats del comandament principal a qui tinga les competències d'emergències en el Consell, però si que suposa un increment del poder dels tècnics i una separació d'esta de l'actuació política.
Així, la proposta llançada per la conselleria de Gan Pampols continua marcant com a director/a del pla davant d'una emergència el conseller que tinga les competències en Emergències, com fins ara, com "la màxima autoritat en la presa de decisions". No obstant això, a més d'això, i guanyant funcions, tal com expliquen fonts de la Vicepresidència Segona, estaria el director tècnic, "encarregat de liderar la coordinació operativa" i que recauria en el director del Centre de Coordinació d'Emergències.
És a dir, a diferència de la DANA, quan el director operatiu va ser José Miguel Basset, cap del Cos Provincial de Bombers, en esta ocasió seria un alt càrrec de la Generalitat. No especifica si seria el subdirector general o el director general. Entre les seues funcions està "avaluar els avisos per a ordenar l'emissió d'alertes d'emergència", "activar i desactivar els plans d'emergència" i "declarar la fase de recursos ordinaris". Com a elements addicionals, el pla també assenyala un comité assessor vinculat, un comité informatiu que s'encarregue de comunicar les decisions i la posada en marxa de diferents grups que seguisquen el desenrotllament de l'emergència des de diferents àmbits, des d'infraestructures a matèries mediambientals.
Separació política-tècnics
Però en la nova estructura que planteja el pla director està la separació entre eixe òrgan on intervenen els diferents cossos de seguretat i responsables de diferents administracions amb una via més política que estaria representada per la Comissió Delegada del Consell per al Seguiment i la Conducció de Situacions de Crisis, un comité encapçalat directament pel president de la Generalitat i que l'actual executiu autonòmic ja ha regulat a través d'un decret.
Més enllà de canvis d'estructura i de repartiment de funcions, una de les novetats que introduïx i que va generar bastant polèmica durant la gestió del 29-O és l'obligació de "registrar els acords i les accions" que es prenguen en el Cecopi "en una ferramenta centralitzada que funcione com a diari d'operacions". Este registre va més enllà en el cas de l'anomenat Comité Assessor, on participarien membres d'entitats com Aemet, els bombers o la CHX, i del qual assenyala que totes les seues sessions "seran gravades".
Totes estes indicacions són recomanacions citades en el pla que encara no s'han aprovat. De fet, en cas que el pla reba el vistiplau del Ple del Consell, no tindrà una aplicació directa, sinó que requerix un canvi de lleis i reformulacions de plans en vigor, com el d'inundacions. Per exemple, una de les normes que reclama la seua actualització és la Llei de protecció civil, vigent des de 2010, i que necessita modificacions per a adaptar-se als canvis legislatius estatals de 2015 i 2022.
