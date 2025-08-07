El Roig Arena ja lluïx pista amb els colors del València Basket
El club de Juan Roig prepara l'estrena de la nova pista amb el primer partit oficial el divendres 3 d'octubre, amb la visita de la Virtus Bologna italiana en l'Eurolliga masculina
El Roig Arena, el nou recinte multiusos de València que impulsa Juan Roig i que acollirà els partits dels primers equips masculí i femení del València Basket, ha muntat este dijous la pista de bàsquet amb els colors de l'entitat taronja per a anar perfilant els detalls de l'última fase de la seua construcció.
Concretament, el Roig Arena té una superfície de 47.000 m² i una capacitat per a 15.600 espectadors en els partits de bàsquet i fins a 20.000 en concerts. Acollirà els partits del València Basket femení, en la Lliga Femenina Endesa i l'Eurolliga Femenina, i del València Basket masculí, en la Lliga Endesa i l'Eurolliga.
Este dijous s'ha fet per primera vegada el muntatge de la seua pista en mode bàsquet. Tot per a preparar l'estrena, amb el primer partit oficial del club sent el divendres 3 d'octubre, amb la visita de la Virtus Bologna italiana en l'Eurolliga masculina.
El dijous 29 de juliol, el Roig Arena va fer la seua primera prova operativa organitzant un esdeveniment intern al qual van acudir 10.000 persones. El públic va poder replicar el que serà una jornada d'esdeveniment en el Roig Arena utilitzant l'aparcament, entrant al recinte a través del control d'accés, consumint menjar i beguda en la zona de restauració (en El Mercat i Ultramarinos Roig) i assistint, tant en graderia com en pista, a una actuació musical.
El València Basket ultima ja alguns dels espais que usarà habitualment en el Roig Arena com el seu futur museu, la botiga oficial, la sala de vídeo i la sala de premsa de la seua nova casa. Així que, després de quasi quatre dècades a la Fonteta, el club taronja es traslladarà este estiu al Roig Arena.
Inauguració
El recinte multiusos ultima la seua posada a punt per al que serà el seu primer concert el 6 de setembre, un homenatge a Nino Bravo amb una vintena d'artistes, entre els quals estaran David Bisbal, Pablo López, Malú, Marta Sánchez, Chambao, Niña Pastori, Miguel Poveda, Antonio Carmona, Andrés Suárez, Víctor Manuel, Revólver, Pitingo, Eva Ferri o Juanjo Bona, i que interpretaran les cançons del llegendari cantant valencià, amb una orquestra en directe.
280 milions d'euros
El Roig Arena serà el gran recinte cobert multiusos de la ciutat de València, on se celebraran esdeveniments esportius, d'entreteniment i corporatius. El projecte compta amb un pressupost de més de 280 milions d'euros sufragats íntegrament per Juan Roig, president de Mercadona, amb el seu patrimoni personal. El Roig Arena, que començarà a operar el setembre de 2025, tindrà una capacitat màxima estimada de 20.000 espectadors en mode concert.
D'esta manera, Juan Roig i Hortensia Herrero, mitjançant el seu patrimoni personal, busquen irradiar la cultura de l'esforç en els diferents àmbits: esportiu (València Basket Club, L’Alqueria del Basket i Fundació Trinidad Alfonso), cultura i art (Fundació Hortensia Herrero), formació i emprenedoria (Marina d'Empreses) i entreteniment (Roig Arena).
