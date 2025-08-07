Sanitat garantix la seguretat en els treballs de demolició de l'antiga Fe

La conselleria aclarix que abans de la demolició es "va eliminar l'amiant mitjançant els procediments de seguretat necessaris" i afirma que no suposa cap perill per "als professionals i pacients del propi recinte", i molt menys per a "l'exterior"

Enderrocament de l'últim edifici de la vella Fe

Enderrocament de l'últim edifici de la vella Fe

J.M. López

Josephine Burgos

Josephine Burgos

València

La Conselleria de Sanitat ha assegurat que els treballs de demolició de l'antic hospital La Fe, que van començar l'octubre de l'any passat, s'estan duent a terme amb totes les garanties de seguretat, tant per a professionals que treballen en el recinte com per a la ciutadania en general.

Encara que el conjunt de la població assumix que es tracta d'unes obres importants per a la ciutat que cal comprendre, estes tasques de demolició, que produïxen importants "núvols" de fum i pols, han generat una certa preocupació entre el veïnat, especialment per la presència d'amiant en els edificis i les possibles conseqüències per a la salut. No obstant això, des de Sanitat s'ha aclarit que, prèviament a l'enderrocament, "s'han eliminat els elements que pogueren contindre amiant mitjançant els procediments de seguretat que establix la normativa". Així mateix, s'han implantat tots els plans de seguretat necessaris per a protegir els treballadors i els servicis que encara continuen en funcionament dins del recinte, com és el Servici d'Emergències Sanitàries i el centre de salut.

D'esta manera, la Conselleria de Sanitat ha volgut tranquil·litzar els veïns i garantir que no hi ha perill en els enderrocaments, que podrien prolongar-se, segons les previsions inicials de l'entitat, fins al primer trimestre de l'any que ve, perquè encara que este és l'edifici més alt del complex, encara estan pendents de demolició diversos dels 18 mòduls del conjunt de menor grandària. "Si la seguretat dels professionals i pacients del recinte està garantida, l'exterior, per extensió, i fins i tot per major llunyania, ho està encara més", finalitza.

El pressupost dels treballs de demolició de l'antiga Fe ascendixen a 12 milions d'euros i el projecte va ser adjudicat el setembre de 2023 a l'empresa Acciona Construcción S.A., encarregada també de redactar el pla de les obres. En total, són 18 els edificis per a demolir. Gran part d'estos ja han sigut derrocats, després de 14 anys des que estes instal·lacions cessaren la seua activitat amb l'obertura del nou hospital La Fe en el barri de Malilla.

Inicialment es va establir un termini d'execució de 18 mesos, la qual cosa situava la fi de les obres el novembre de 2025, però les obres van començar amb retard: s'esperava començar el maig de 2024 i es van posar en marxa l'octubre d'eixe mateix any. Per este motiu, s'espera que les tasques puguen prolongar-se més enllà de la data establida, possiblement fins al primer trimestre de 2026. La mateixa conselleria assegura que "els treballs continuen al ritme previst".

Estado del edificio hace una semana.

Estat de l'edifici fa una setmana. / José Manuel López

Estado del edificio hace dos días.

Estat de l'edifici fa dos dies. / José Manuel López

El edificio en el día de ayer.

L'edifici ahir. / José Manuel López

Treball minuciós

L'enderrocament de l'últim gran edifici de l'antiga Fe s'està duent a terme amb maquinària d'altura i molt poc a poc, la qual cosa no impedix que la seua demolició es puga completar en només deu dies. Per a evitar la pols, els operaris reguen la zona amb aigua permanentment. I els treballs es desenrotllen de manera minuciosa per a evitar incidents en el complex.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents