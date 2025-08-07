Seguretat, horta, vivenda i comerç local: prioritats clau per als veïns de Catarroja
L'Ajuntament posa en marxa un pla de recuperació centrat en la participació ciutadana, com a part de la seua Agenda urbana de la reconstrucció
Arran d'una consulta pública duta a terme durant el mes de juny i una jornada participativa organitzada sota el marc de l'Agenda urbana de la reconstrucció, els veïns de Catarroja han assenyalat com a principals inquietuds la seguretat, la protecció de l'horta, l'accés a vivenda i la revitalització del comerç local.
Des de l'Ajuntament de Catarroja s'ha activat el projecte denominat "Catarroja Avança", una proposta integral orientada no sols a recuperar les infraestructures danyades pel recent episodi climatològic del passat 29 d'octubre, sinó també a abordar inquietuds de llarg termini que reforcen la qualitat de vida en el municipi. Este pla multidimensional combina accions per a garantir la seguretat ciutadana, revitalitzar el comerç, preservar l'horta, recuperar i millorar les infraestructures educatives, continuar implementant el pla d'igualtat, impulsar els servicis socials, potenciar un turisme sostenible i respectuós amb l'entorn, entre altres.
Agenda urbana de la reconstrucció
L'alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent, explica que "Catarroja Avança" s'integra en el marc de l'Agenda urbana de la reconstrucció, concebuda com un full de ruta per a guiar el camí cap a un municipi més resilient i preparat enfront de les conseqüències derivades del canvi climàtic. Amb un enfocament en la participació transversal i comunitària, la nostra intenció és promoure la reconstrucció amb la mirada enfocada al futur, centrada en inversions, protecció mediambiental i solucions de llarg abast”.
La columna vertebral del projecte ha sigut i serà l'escolta activa a veïns i entitats locals, desenrotllant-se especialment durant una consulta pública i a través de trobades participatives que llançaran llum sobre factors prioritaris. Els participants van coincidir que les seues preocupacions més apressants són una major protecció davant d'emergències climàtiques, cuidar del llegat agrícola, abordar el dèficit residencial, recuperar aquells negocis vinculats al comerç local i els espais per a la ciutadania, atenció a les persones o mesures de cohesió social, entre altres.
Propostes adaptades a les necessitats
Durant una trobada de portes obertes, líders locals, associacions i entitats col·lectives, a més del Comité Local de la Reconstrucció (CLER) i el veïnat, es van endinsar en com els agradaria recuperar el seu municipi. Entre les pròximes accions previstes, destaca el llançament d'una enquesta sobre vivenda i sòl després de l'estiu. L'objectiu és obtindre un diagnòstic detallat de la situació residencial a Catarroja i orientar les polítiques públiques cap a solucions adaptades a les necessitats reals del municipi.
D'esta manera, l'Ajuntament reafirma que la seua prioritat és l'adaptació als desafiaments ambientals per a aconseguir un municipi més segur i preparat davant de les emergències climàtiques.
