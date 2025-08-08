El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris

L'excomissionat del Govern per a la reconstrucció després de la DANA ha sigut hospitalitzat este divendres a Llíria

Imatge d'arxiu de José María Ángel.

Imatge d'arxiu de José María Ángel. / J. G.

Redacción Levante-EMV

València

El Consell manifesta el seu desig per la "ràpida recuperació" de l'excomissionat del Govern per a la reconstrucció després de la DANA i l'exsecretari autonòmic d'Emergències, José M. Ángel, i transmet el seu "més sincer agraïment als servicis sanitaris i de bombers per la seua ràpida actuació".

Així ho manifesten fonts del Consell després que Ángel haja sigut hospitalitzat este divendres a l'Hospital de Llíria després d'un intent de suïcidi.

Dimissió del càrrec

José María Ángel va dimitir del seu càrrec el 31 de juliol després de conéixer-se un informe de l'Agència Valenciana Antifrau sobre una suposada falsificació d'un títol universitari. En la renúncia, el mateix Ángel -que també va abandonar la presidència del PSPV- recalcava que "mai" ha falsificat cap document ni s'ha valgut d'este per a accedir a cap lloc.

També denunciava que des que va ser designat com a comissionat hi ha hagut "reiterades actituds de malvolença" cap a la seua persona, "amb l'únic objectiu d'intentar soscavar, danyar i tacar una trajectòria de servici diligent i transparent".

