El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
L'excomissionat del Govern per a la reconstrucció després de la DANA ha sigut hospitalitzat este divendres a Llíria
El Consell manifesta el seu desig per la "ràpida recuperació" de l'excomissionat del Govern per a la reconstrucció després de la DANA i l'exsecretari autonòmic d'Emergències, José M. Ángel, i transmet el seu "més sincer agraïment als servicis sanitaris i de bombers per la seua ràpida actuació".
Així ho manifesten fonts del Consell després que Ángel haja sigut hospitalitzat este divendres a l'Hospital de Llíria després d'un intent de suïcidi.
Dimissió del càrrec
José María Ángel va dimitir del seu càrrec el 31 de juliol després de conéixer-se un informe de l'Agència Valenciana Antifrau sobre una suposada falsificació d'un títol universitari. En la renúncia, el mateix Ángel -que també va abandonar la presidència del PSPV- recalcava que "mai" ha falsificat cap document ni s'ha valgut d'este per a accedir a cap lloc.
També denunciava que des que va ser designat com a comissionat hi ha hagut "reiterades actituds de malvolença" cap a la seua persona, "amb l'únic objectiu d'intentar soscavar, danyar i tacar una trajectòria de servici diligent i transparent".
Suscríbete para seguir leyendo
- Frenada al turisme a València capital
- Camps es passeja per la zona zero de la DANA
- Dotze terratrémols sacsegen la costa valenciana en unes hores
- Oltra explica la seua 'alternativa' en l'esquerra davant de 'l'era Trump
- Els Premis Octubre deixen d'entregar-se després de 53 anys d'història
- Educació adjudica 13.785 places per a docents de Primària i Secundària per al curs que ve
- El PP no es conforma amb la dimissió d'Ángel i demana que retorne 'fins a l'últim cèntim cobrat
- La Generalitat atorga 107 condecoracions a policies, inclosos els escortes de Mazón el 29-O