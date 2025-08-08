Cultura dona llum verda a la reforma de la façana de la catedral que dona al carrer Micalet: es recuperarà una porta històrica
El principal objectiu és acabar amb les humitats que afecten el monument
La Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Patrimoni Cultural, ha donat llum verda al projecte per a adequar la façana de la catedral de València que dona al carrer del Micalet. L'autorització del projecte, promogut pel Cabildo de la Catedral i firmat per l'arquitecte Salvador Vila Ferrer, es produïx després de diversos mesos d'estudi i reunions entre les parts implicades amb la Direcció General de Patrimoni Cultural, indica la Generalitat.
El projecte plantejava l'eliminació de la vegetació, ja retirada, existent al costat de la façana de la Seu, i el condicionament es basarà en la reducció de la humitat en els murs, millorar el drenatge i recuperar una eixida històrica des de la torre del Micalet. A més, s'incorporarà un nou paviment estanc, però transpirable, i un sistema de drenatge perimetral que redirigirà l'aigua de pluja cap a la xarxa de clavegueram.
L'actuació també inclou la instal·lació d'un reixat metàl·lic, inspirat en el ja existent en el tram d'accés a la torre del Micalet, per a "minimitzar l'impacte visual, que aportarà seguretat sense afectar l'estètica del conjunt", subratllen.
ÁNGELES MÚSICS
D'altra banda, la Conselleria de Cultura també ha autoritzat i subvencionat la restauració de la coberta i façana de l'absis, així com altres actuacions interiors, entre les quals destaca la conservació de les pintures renaixentistes dels àngels músics.
Este projecte, promogut i executat per la catedral, s'emmarca en una subvenció concedida per la Direcció General de Patrimoni Cultural per al període 2024-2025, que es durà a terme en dos fases.
La finalitat de la primera fase és reparar les humitats que danyen les pintures dels àngels músics de la catedral i millorar les condicions d'impermeabilització per a, posteriorment, en una segona fase, restaurar-les i millorar-ne la conservació.
L'aigua procedent de la pluja i l'ambient exterior són els principals causants de la deterioració d'estes pintures renaixentistes. Per eixe motiu, la intervenció principal se centra en la zona perimetral exterior de la coberta (gàrgoles, capçaner superior i caçaner inferior en la seua trobada amb la plementeria) i superior de les façanes (claus dels finestrals).
Una vegada finalitzada la intervenció estructural, es garantiran les condicions ideals per a restaurar les valuoses pintures renaixentistes de la volta i els murs interiors.
L'església catedral basílica metropolitana de Santa Maria de València està qualificada de bé d'interés cultural amb la categoria de monument i està inscrita en el Catàleg de protecció del Pla especial de protecció de Ciutat Vella de València.
