Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
La protesta durarà dos hores i els docents es concentraran enfront de les direccions territorials i la Conselleria d'Educació
Stepv, UGT, CSO i CGT denuncien les retallades de plantilla que afecten més de 300 funcionaris i quasi un miler d'estudiants
Els sindicats Stepv, UGT, CSO i CGT han convocat una vaga de dos hores i protestes per al 8 de setembre, primer dia del curs escolar 2025-2026, en denúncia de les retallades de plantilla del professorat de Formació Professional aplicades per la Conselleria d'Educació i que afecten «més de 300 docents i quasi un miler d'alumnes», com assenyalen les organitzacions convocants.
La vaga, que afectarà únicament el professorat d'FP, es desenrotllarà d'11.00 a 13.00 hores, amb concentracions simultànies a les 12.00 hores enfront de les direccions territorials d'Educació a Alacant i Castelló, i davant de la Conselleria d'Educació a València, com les que van tindre lloc en la mateixa línia el juliol d'este mateix any, quan ja van avançar que hi hauria més mobilitzacions. Esta vegada, no obstant això, serà una vaga en horari lectiu, encara que en un primer dia «en què l'activitat és diferent perquè es basa en la recepció dels alumnes i en la posada en marxa del curs», explica a este diari Marc Candela, portaveu del sindicat Stepv.
Reducció de l'oferta de cicles
Els sindicats convocants al·leguen que la nova orde de plantilles docents, que substituïx els acords firmats en 2023 per tots els sindicats de la Mesa Sectorial, suposa l'eliminació de professorat funcionari (aproximadament 170 places) en els cicles formatius semipresencials i la reducció de l'oferta de cicles en diversos centres educatius de la Comunitat Valenciana. En total, es calcula que més de 300 docents es veuran afectats, així com vora un miler d'alumnes que no podran cursar els cicles desitjats.
Durant el mes de juliol, i com va informar este diari, el professorat d'FP ja es va mobilitzar amb el suport sindical per a exigir la reversió d'estes retallades, després de mesos de diàleg amb la conselleria. No obstant això, els sindicats insistixen en el fet que Educació «no ha atés les peticions sindicals ni del professorat, i no ha rectificat».
L'objectiu de la vaga, assenyala Candela, «és que la conselleria no puga dir que el curs ha començat amb normalitat en FP, perquè no és així». A més, Stepv advertix que es tracta de la primera acció d'un calendari de mobilitzacions en el qual no descarten incloure vagues més prolongades, entre altres mesures.
Personal expert d'FP
Per part seua, el personal expert d'FP (abans conegut com a especialista, també afectat per estes retallades) serà contractat a mitjan setembre i Stepv avisa que este col·lectiu té previst sumar-se a noves mobilitzacions, que seran anunciades més avant. Este personal «ha vist retallades les seues condicions laborals, amb una pèrdua considerable d'hores de treball i, per tant, de salari i d'atenció a l'alumnat», apunten els sindicats, que també critiquen «la sobrecàrrega d'hores lectives que això suposa per als docents funcionaris, sense cap compensació». «Igualment, els nous requisits exigits per a accedir a un lloc de treball faran que molts experts actuals no puguen continuar treballant», afigen.
Stepv, UGT, CGT i CSO comunicaran pròximament la convocatòria oficial de la vaga de professorat de Formació Professional.
