Emergències col·laborarà amb Avamet per a fer models predictius sobre fenòmens meteorològics adversos i incendis
L'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) disposa en l'actualitat de vora 800 estacions de mesurament distribuïdes per tot el territori de la Comunitat Valenciana
La Conselleria d'Emergències i Interior rebrà dades en temps real procedents de la xarxa d'estacions de mesurament de l'Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) per a desenrotllar models predictius sobre fenòmens meteorològics adversos i incendis forestals i per a fer un seguiment de l'impacte de la meteorologia en qualsevol tipus d'emergència. Una mesura que podria complementar-se amb el "bessó digital" presentat esta setmana amb la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori.
El conseller d'Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, ha avançat esta nova línia de col·laboració amb Avamet durant la seua visita a l'estació La Travessa de Gavarda, associada a la xarxa de punts de mesurament meteorològic gestionats per esta associació sense ànim de lucre. El titular d'Emergències ha estat acompanyat en la visita pel vicepresident d'Avamet, Raül Agut, i pel director general d'Innovació en Emergències, Raúl Quílez.
Dades cada cinc minuts
Tal com ha explicat el conseller, gràcies a esta iniciativa, Avamet subministrarà a l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) “dades meteorològiques en temps real i franges de cinc minuts que ens aportaran informació valuosa i per a perfeccionar models predictius sobre fenòmens adversos i incendis forestals i per a efectuar el seguiment d'episodis de risc”.
Juan Carlos Valderrama ha assenyalat que esta col·laboració permetrà al Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat beneficiar-se de dades d'actualització instantània procedents d'una àmplia xarxa de mesurament, composta en l'actualitat per unes 800 estacions i 350 càmeres repartides per tot el territori de la Comunitat Valenciana. Segons ha indicat, “es tracta d'informació exhaustiva, amb la qual aconseguim a més ampliar la cobertura territorial, que complix amb tots els paràmetres de qualitat a l'hora de proporcionar-nos mesuraments sobre precipitacions, intensitat de vent, temperatura o humitat”.
Simulació d'escenaris de risc
A més, el conseller ha incidit en el fet que tot això “serà de gran utilitat per al seguiment i l'evolució d'episodis meteorològics adversos, i està en la línia d'altres actuacions per a reforçar la planificació preventiva com la ferramenta digital que desenrotlla l'Institut Cartogràfic Valencià per a simular escenaris de risc davant de possibles fenòmens climàtics extrems”.
L'Associació Valenciana de Meteorologia Josep Peinado es va constituir en 2011 i té entre els seus principals fins el foment de l'afició a la meteorologia, la comunicació d'estudis tècnics, la cooperació amb les autoritats, el suport a la investigació meteorològica i la col·laboració altruista i solidària en projectes relacionats amb esta matèria.
