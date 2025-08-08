Rècord d'ocupació
Espanya supera per primera vegada els tres milions d'ocupats en el turisme
Catalunya és la comunitat autònoma amb més persones dedicades a l'hostaleria, el transport de viatgers o altres activitats similars
Espanya ha superat este estiu per primera vegada els tres milions d'ocupats en les activitats turístiques. Un dels motors de l'economia trenca així una simbòlica barrera el mateix exercici en el qual el país pot superar els 100 milions de visitants estrangers al llarg de l'any. Catalunya es consolida com la comunitat autònoma que, en termes absoluts, més personal ocupa en el turisme, segons les dades publicades este divendres per Turespaña, l'agència pública de promoció turística del Govern.
Malgrat la incertesa global i el creixent refredament del conjunt del mercat laboral, els turistes continuen arribant i hotels, restaurants, complexos turístics, agències de viatges i empreses de transport continuen reforçant-se per a una demanda que, igual que les crítiques sobre els efectes per a la població local de la massificació i saturació turística, no para d'augmentar.
Les persones ocupades per a atendre eixa demanda també creixen i durant l'últim any ho han fet a un ritme del 2 %, un ritme lleugerament inferior a la mitjana del conjunt dels sectors, que ho estan fent al 2,2 %. Dels tres milions d'ocupats en el turisme, 724.637 són persones nascudes fora d'Espanya, és a dir, un de cada quatre empleats.
Temporalitat cronificada
Una expansió que prosseguix, però que repetix part dels seus mals hàbits quant a qualitat en l'ocupació. La taxa de temporalitat, si bé lluny de l'existent abans de l'última reforma laboral, s'estanca en el 15,8 %, a penes tres dècimes menys que la registrada l'any passat.
També augmenten les jornades a temps parcial, habitualment copades per dones i, en general, desitjoses de pescar més hores per a millorar els seus ingressos. Un de cada quatre empleats en el turisme no és a temps complet.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frenada al turisme a València capital
- Camps es passeja per la zona zero de la DANA
- Dotze terratrémols sacsegen la costa valenciana en unes hores
- Oltra explica la seua 'alternativa' en l'esquerra davant de 'l'era Trump
- Els Premis Octubre deixen d'entregar-se després de 53 anys d'història
- Educació adjudica 13.785 places per a docents de Primària i Secundària per al curs que ve
- El PP no es conforma amb la dimissió d'Ángel i demana que retorne 'fins a l'últim cèntim cobrat
- La Generalitat atorga 107 condecoracions a policies, inclosos els escortes de Mazón el 29-O