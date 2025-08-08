Ontinyent suma un altre punt d'aigua freda a la ciutat
La font, situada a la cantonada entre Martínez Valls i l'avinguda Daniel Gil, té les mateixes característiques que la instal·lada recentment en la plaça de la Coronació
Ontinyent compta des d'esta setmana amb una nova font d'aigua freda situada a la confluència del carrer Martínez Valls amb l'avinguda Daniel Gil. Esta actuació, impulsada per la Regidoria de Servicis Municipals en col·laboració amb l'empresa pública Egevasa, dona continuïtat a la línia començada amb la recent col·locació d'una altra d'estes fonts en la plaça de la Coronació, per a fer front a les altes temperatures i facilitar l'accés a l'aigua potable en espais de pas i concentració ciutadana.
El regidor de Servicis Municipals, Jordi Vallés, explicava que esta nova instal·lació s'ha previst expressament per a estar en funcionament durant les festes de Moros i Cristians, declarades d'interés turístic internacional, ja que “és un punt estratègic, en una zona molt transitada i amb gran afluència de públic, especialment durant les festes. Amb esta font oferim un servici útil per a combatre la calor i cuidem del benestar de veïns, veïnes i visitants".
Segons Vallés, les ubicacions per a estes fonts es decidixen seguint criteris tècnics i d'ús social, “estudiant-se espais d'ús habitual i zones de trobada, però també hem de garantir que es dispose de presa d'aigua, subministrament elèctric i connexió al clavegueram. A més, estem sempre oberts a escoltar les propostes i peticions de la ciutadania". El regidor també avançava que s'està treballant en la incorporació de nous punts d'hidratació, tant en zones urbanes com en àrees industrials, on també es preveu la instal·lació de fonts d'ús quotidià, encara que no siguen refrigerades.
Estes iniciatives formen part de l'estratègia municipal d'adaptació al canvi climàtic, orientada a millorar la qualitat de vida de la població mitjançant actuacions sostenibles i útils. La col·laboració entre l'ajuntament i Egevasa per a fer realitat estes accions se suma a altres millores com la renovació de canonades i la modernització de la xarxa d'aigua potable.
