Port Saplaya viu el seu quart dia de restriccions en la platja amb la confusió dels banyistes
La contaminació fecal de l'aigua procedent de les séquies prohibix l'accés al mar en diversos punts del litoral
Les platges d'Alboraia no passen pel seu millor moment. Mentres que la Patacona patix talls d'aigua constants en els seus llavapeus que susciten les queixes dels veïns i visitants, Port Sapalaya, la platja dels Peixets i la canina tenen restriccions al bany que, en el cas de Port *Saplaya, arriben al seu quart dia consecutiu, i ja és la segona vegada que ocorre en esta temporada estival, la primera va ser el 25 de juliol. Altres municipis com Meliana també afronten el mateix problema, i és que en la localitat veïna només es permet el bany en la franja, d'uns 500 metres, entre els espigons.
El motiu dels tancaments respon a la presència elevada de nivells microbiològics en la mar provinents de les séquies. D'esta manera, segons el que s'establix en la legislació de qualitat d'aigua de bany, la Conselleria de Medi Ambient obliga a tancar la zona al bany i a facilitar la informació a la població. Per este motiu, en el passeig de les platges nord d'Alboraia es troben diferents tanques que delimiten els trams on els visitants poden banyar-se i on no. A Meliana, la Policia Local ha col·locat cartells en l'entrada de la platja en què indiquen que està prohibit el bany.
A més, l'equip de salvament i socorrisme s'encarrega d'informar els banyistes de les diferents restriccions. Este diari ho ha pogut comprovar este matí a Port Saplaya, on els socorristes estaven informant personalment els visitants sobre en quines zones podien accedir a l'aigua i les que no. "Hem vingut hui i ens ha dit el socorrista que en esta zona no podíem banyar-nos, però que a partir de 50 metres sí que era accessible el bany, així que no sabem molt bé què fer", expressava una dona.
Banyistes en les zones prohibides
La poca distància entre les zones en les quals està permés el bany i les que no ha generat la confusió dels usuaris. De fet, hem pogut comprovar com hi havia banyistes en les zones restringides, encara que en menor mesura.
Per part seua, l'alcalde de la localitat, Miguel Chavarría, va manifestar en un comunicat el 6 d'agost que "no pot ser que per ser l'última parada de les séquies, al pas de les quals es van abocant productes contaminants, ens mengem un problema que excedix les nostres competències. Els meus veïns i veïnes mereixen un respecte". "No ens agrada tampoc la manera d'actuar de Conselleria. El protocol no pot funcionar a força d'avisar la localitat afectada que tanque les seues aigües en bucle. Han de dirigir-se a les entitats del barranc del Carraixet i de les séquies (Rascanya i Moncada) per a investigar i posar fi als abocaments", va afegir.
En tot cas, Alboraia afronta un altre cap de setmana amb les seues platges parcialment tancades.
