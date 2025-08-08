Reforç de la Policia Nacional a Dénia amb motiu de l'Operació Estiu

Agents uniformats de la comissaria deniera estaran presents en els punts i horaris de màxima confluència de persones tant en platges com en els carrers principals de la localitat

Polseres que permeten identificar els xiquets que es puguen extraviar en les platges

Polseres que permeten identificar els xiquets que es puguen extraviar en les platges / Levante-EMV

Teresa Andreu

Dénia

En el marc de l'Operació Estiu, la Policia Nacional continua intensificant la seua labor preventiva amb una major presència policial en els carrers de Dénia. El reforç aporta seguretat als residents i visitants. Dénia està repleta de gent.

Esta activitat s'emmarca dins de l'Operació Estiu, posada en marxa en tota la província des del mes de juny passat, consistent en un desplegament de seguretat l'objectiu principal del qual és protegir turistes i residents durant la temporada estival, usant per a això diversos mitjans i recursos per a previndre delictes.

Esta operació, que s'inclou en el Pla nacional “Turisme Segur”, inclou el reforç d'efectius per tota la província, amb especial atenció a les zones turístiques, amb el que es pretén millorar l'atenció ciutadana i garantir una resposta eficaç davant de qualsevol incident.

Una de les novetats implementades enguany és el repartiment de polseres identificatives gratuïtes per a menors, que es repartiran per la Delegació de Participació Ciutadana, juntament amb un altre material que conté consells de seguretat per a turistes.

Els agents es traslladaran durant estos dies a diferents punts de la localitat, on l'afluència de vianants i turistes ha augmentat en estes dates, com ara accessos a les platges, hotels i vies principals de la localitat.

L'Operació Estiu a la província d'Alacant va ser presentada el passat 11 de juny a Dénia amb una exposició de mitjans de la Policia Nacional, en la qual van participar diferents servicis i unitats amb la finalitat d'acostar a la ciutadania la labor diària dels agents.

