El València negocia amb el Vila-real per Danjuma

El club ja ha contactat amb l'entitat grogueta i amb el jugador. L'operació està en marxa. És el perfil mixt d'extrem-davanter que demana Corberán

Danjuma, imatge celebrant un gol contra l'Atlètic

Andrés García

València

El València CF es llança a pel fitxatge d'Arnaut Danjuma. El futbolista del Vila-real és un dels objectius prioritaris del club per a reforçar l'atac esta temporada 25/26. Marca ha avançat este divendres que el club havia sondejat l'entorn del jugador i que el nom del futbolista groc estava damunt de la taula. SUPER pot confirmar que les negociacions ja estan en marxa. El València ja ha obert converses amb el Vila-real i ha contactat directament amb el futbolista. L'operació Danjuma està en marxa.

Segons ha pogut saber este periòdic, el jugador encaixa en el perfil mixt de davanter-extrem que volia Carlos Corberán. El jugador groguet finalitza el seu contracte el 30 de juny de 2026 i només li queda una temporada de vinculació amb el Vila-real. El València vol aprofitar este escenari i firmar el jugador en unes condicions avantatjoses. Corberán confia a explotar el seu potencial després de les seues cessions al Girona, Tottenham i Everton.

