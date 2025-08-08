Una vintena de zones recreatives i 278 quilòmetres de sendes arrasades per la DANA tornen a estar operatius
La Generalitat ha invertit més de dos milions per a obrir les principals zones d'esbarjo en terreny forestal danyades per les pluges explosives del 29-O
La Generalitat ha finalitzat la reparació d'una vintena d'instal·lacions recreatives afectades per les riuades després d'una inversió de més de 2 milions d'euros. Les principals zones d'esbarjo en terreny forestal es troben obertes i s'han reparat a través de les unitats de gestió forestal, que s'encarreguen del manteniment d'estes instal·lacions durant tot l'any, com anunciava este dijous el president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Danys molt severs
El cap del Consell ha assenyalat que “el nostre objectiu ha sigut restituir i posar en funcionament estes àrees per a tornar a poc a poc a la normalitat en el menor temps possible”, i ha subratllat que “estes instal·lacions són fonamentals perquè els ciutadans puguen gaudir dels paratges naturals”. Cal recordar que en una part d'estes zones els danys van ser puntuals, és a dir, de fàcil reparació, com la caiguda d'arbratge sense afectació a les infraestructures, xicotets arrossegaments de terra o despreniments de roques. No obstant això, una altra gran part d'infraestructures van patir danys més severs, per la qual cosa, per a la seua recuperació, es va tramitar un contracte d'emergència amb un import total de 2.093.106,94 euros.
Arrossegaments i aterraments
En una primera fase els treballs s'han centrat a cobrir els principals danys com ara grans arrossegaments i aterraments, regalls, infraestructures plenes d'arena, terra i restes vegetals, taules trencades o desaparegudes, danys en la captació d'aigua, trencament d'escomeses d'aigua, danys en edificacions, accessos tallats, danys en murs de subjecció del terreny. Mazón ha assenyalat, així mateix, que quasi la totalitat de les actuacions estan finalitzades a falta de remats en diferents instal·lacions, per la qual cosa el Consell fa un pas més en el procés de recuperació de les zones afectades perquè els valencians puguen gaudir ja d'estes zones recreatives.
Recuperació de sendes
D'altra banda, s'ha estat treballant en la reparació de les sendes de gran recorregut (GR 7 i GR 10) i el camí natural del Túria-Cabriol -al seu pas per la província de València-, en els quals es van produir arrossegaments, aterraments i regalls en el ferm, danys en la senyalització (pals, paletes, balises, panells informatius i desaparició de les marques de pintura), principalment en els encreuaments de rius, rambles i barrancs. Cal destacar la desaparició del pont penjant sobre el riu Túria a Benagéber.
En les pròximes setmanes continuarà la recuperació de les senderes de gran recorregut GR 7 i GR 10 va més retardada, a causa de l'elevat nombre d'incidències aparegudes, pel retard en els subministraments i principalment, i per la reparació del pont suspés sobre el riu Túria, a Benagéber. Mazón ha traslladat que “s'han recuperat ja un total de 278 quilòmetres de sendes i es preveu que els treballs finalitzen el novembre del 2025 i així marcar una fita més en la reconstrucció de la província de València”.
