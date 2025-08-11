Alfafar demana al Consell la rehabilitació d’un pont danyat per la dana
L’Ajuntament impulsa, amb el suport de la Generalitat, millores en vies i ponts afectats per les inundacions, prioritzant la seguretat i accessibilitat del municipi
L’Ajuntament d’Alfafar ha mantingut una reunió amb la directora general d’Urbanisme i Infraestructures, M. José Martínez Ruzafa, amb l’objectiu d’avançar en projectes prioritaris per al municipi relacionats amb la millora de vies i ponts.
Esta trobada es produïx després d’una reunió de coordinació prèvia amb el vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, que va mostrar el seu suport a les iniciatives d’Alfafar per a recuperar i millorar infraestructures danyades per la dana del passat mes d’octubre. Gràcies a este suport, la directora general va poder desplaçar-se per a assessorar i col·laborar directament amb l’Ajuntament en la planificació de les actuacions.
Temes discutits en la reunió
S’han abordat assumptes fonamentals com l’autorització per a l’asfaltatge de la via pecuària per part de Tragsa, un projecte la gestió del qual correspon a la Conselleria. Esta actuació busca millorar l’accessibilitat i la seguretat viària en esta zona i beneficiar tant els veïns com els sectors productius que utilitzen esta via.
A més, juntament amb l’Ajuntament de Massanassa, s’ha plantejat la necessitat d’intervindre en el pont de la carretera comarcal 4126, que va resultar danyat durant la recent dana. Durant eixe episodi, el pont va suportar el pas continuat de maquinària pesant, vehicles agrícoles i unitats d’emergència com l’UME, que va actuar a Alfafar en labors de suport, neteja i rescat. Este ús intensiu ha provocat un desgast significatiu en la infraestructura. Per això, des de l’Ajuntament s’ha sol·licitat a la Conselleria la millora integral del pont, que inclou la renovació i el reforç de la senyalització, el condicionament del ferm i la consolidació de la seua estructura, amb l’objectiu de garantir-ne la seguretat i funcionalitat.
La Conselleria, per mitjà de la Direcció General, ha mostrat la seua implicació per a avaluar i executar les actuacions necessàries que asseguren l’estabilitat i la funcionalitat del pont, en coordinació amb l’Ajuntament d’Alfafar.
Col·laboració entre institucions
L’alcalde del municipi, Juan Ramón Adsuara, ha destacat la importància d’estes gestions per a mantindre i enfortir les infraestructures que donen servici a la ciutadania i a les activitats econòmiques locals: “Treballem amb totes les administracions perquè Alfafar compte amb infraestructures segures, accessibles i adequades a les necessitats actuals, prioritzant la protecció dels nostres veïns i el desenrotllament sostenible”, ha assenyalat.
Per la seua banda, la directora general ha reiterat la seua disposició per a acompanyar i assessorar l’Ajuntament en la planificació i l’execució de les obres, i ha destacat la importància de la col·laboració institucional per a aconseguir estos objectius.
