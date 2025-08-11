El barrio singular que sobrevivió a la especulación urbanística estrena iluminación

El singular “barrio de la Aguja”, un conjunto de medio centenar viviendas de estética modernista escondidas entre edificios altos modernos en el barrio de Nou Moles, ha incorporado iluminación led en sus calles. Se trata de una actuación, largamente demandada por los vecinos, incluida en los presupuestos participativos DecidimVLC 2022/2023 que se ha centrado en las calles de la Mare de Déu d’Agres, de la Mare de Déu del Rebollet, de la Mare de Déu de la Salut, de la Mare de Déu de Lluch, de la Mare de Déu de les Injúries, del Pintor Stolz y del Emigrant Valencià. El Ayuntamiento de València ha finalizado asi la renovación del alumbrado de este popular barrio, que ha recibido esta mañana la visita de la alcaldesa en funciones y concejala de Servicios Centrales Técnicos, Julia Climent.

El barrio de la Aguja de València está situado entre la avenida del Cid y las calles Burgos y Salvador Ferrandis Luna. Fue construido por el Sindicato de la Aguja en 1930 y auspiciado por la Iglesia en su programa de casas baratas que se localizarían en varios puntos de la ciudad. Aquí se ubican la alquería de Ponsa-Fuster y un grupo de 55 casas «que son ejemplo de arquitectura ecléctica popular». Los vecinos han pedido protección patrimonial para el conjunto.

Viviendas de estética modernista del barrio de la Aguja, también llamado Barrio de la Virgen de los Desamparados / ALEJANDRO VALLS

Así, en la calle de la Mare de Déu d’Agres se han sustituido ocho puntos de luz en fachada por ocho brazos con farola de led modelo Fernando VII. En la calle de la Mare de Déu del Rebollet se han cambiado los siete puntos de luz existentes por 9 brazos con farola del mismo modelo. En la calle de la Mare de Déu de Lluch se han cambiado los nueve existentes por 10 nuevos del mismo modelo. En la calle de la Mare de Déu de las Injúries se han sustituido dos puntos en fachada por otros dos y, además, se ha colocado una columna modelo Avenida con farola de led. En la calle de la Mare de la Salut se han intercambiado los cinco puntos de luz en frontera por otros seis de nuevos y, además, se han instalado tres columnas del modelo avenida, que sustituyen las existentes hasta la actualidad. En la calle del Pintor Stolz se han colocado tres columnas de luz del modelo Avenida mientras que en la calle del Emigrant Valencià se ha renovado la columna existente por una de nueva con farola led y modelo Avenida.

La renovación del alumbrado de esta zona de Nou Moles ha tenido un coste de 82.907 euros y se enmarca en un contrato más amplio de 1.312.000 euros en los barrios de Nazaret, Benicalap, Rascanya, La Saïdia, Benimaclet, Algirós, Orriols y Castellar-L’Oliveral. En total, se han cambiado 836 bombillas de sodio por luminarias led con una renovación integral del alumbrado obsoleto, lo que permite mejorar el rendimiento lumínico y reducir el consumo energético de la ciudad.

En estos momentos está en marcha la renovación del alumbrado de otras zonas de Orriols, Campanar, Benicalap, La Fontsanta, La Malva-rosa, Sant Antoni y El Perellonet, con un coste de 1.853.000 euros y que finalizará el próximo mes de septiembre, y también el cambio del alumbrado de La Malva-rosa, Torrefiel y El Cabanyal-Canyamelar, por un importe de 950.000 euros, que finalizará en el mes de octubre.

Para finales de este año y principios de 2026 está prevista la renovación y mejora del alumbrado de Patraix, Arrancapins, La Petxina, Russafa, Montolivet, Penya-roja, Mestalla y Exposició y la renovación integral de la luz de La Torre, El Forn d’Alcedo y Castellar-L’Oliveral así como en En este punto también está prevista la instalación de generación solar fotovoltaica sobre marquesinas en el aparcamiento existente entre las calles de Eslora y la avenida de las Gavines con el objetivo de conseguir la autosuficiencia energética de las instalaciones municipales de la pedanía.