La Comunitat Valenciana lidera la creació d’empreses en juny
Registra un increment del 33,6 % després del naixement de més de 1.500 mercantils
La Comunitat Valenciana va liderar la creació d’empreses en juny amb una pujada del 33,6 % en la taxa interanual amb un total 1.518 societats mercantils constituïdes en un mes en què va haver-hi 96 empreses dissoltes, un 1 % menys, segons les dades difoses este dimarts per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).
Es tracta de la millor dada de constitució d’empreses en un mes de juny en l’autonomia de la sèrie històrica. Així, amb l’ascens de juny, la creació d’empreses a Comunitat Valenciana encadena dos mesos consecutius de creixement interanual. Per a la constitució de les 1.518 empreses creades el mes de juny passat es van subscriure poc més de 36,09 milions d’euros, la qual cosa suposa un 22,84 % menys que en el mateix mes de fa un any (35,93 milions de capital desemborsat). D’altra banda, de les 96 empreses que van tancar el mes de juny passat a Comunitat Valenciana, 67 ho van fer voluntàriament; 11 per fusió amb altres societats i les altres 18 per altres causes.
Autonomies
La creació d’empreses es va incrementar en totes les comunitats respecte al mateix mes de l’any anterior, amb la Comunitat Valenciana (+33,63 %), el País Basc (+28,02 %) i La Rioja (+25 %) al capdavant, excepte a Cantàbria, a on l’índex va caure un 7,45 %, i a Múrcia, amb un retrocés del 5,1 %.
Quant a la dissolució d’empreses, Extremadura (+200 %), Navarra (+133,33 %) i Cantàbria (+63,64 %) van ser les comunitats que més empreses van destruir en taxa interanual, mentres que Múrcia, La Rioja i Astúries les que menys, amb retrocessos d’un 46,43 %, 40 % i un 11,54 %, respectivament. Per la seua banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital va pujar un 5,9 % a la Comunitat Valenciana en juny, fins a les 215 empreses. El capital subscrit en estes ampliacions va arribar als 48,96 milions d’euros, xifra un 19 % inferior a la de juny de l’any anterior.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frenada al turisme a València capital
- El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
- Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
- Camps es passeja per la zona zero de la DANA
- Dotze terratrémols sacsegen la costa valenciana en unes hores
- Oltra explica la seua 'alternativa' en l'esquerra davant de 'l'era Trump
- Una vintena de zones recreatives i 278 quilòmetres de sendes arrasades per la DANA tornen a estar operatius
- Els Premis Octubre deixen d'entregar-se després de 53 anys d'història