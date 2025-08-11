València CF | Planificació esportiva
Corberán demana més fitxatges abans del tancament del mercat
El tècnic valencianista prioritza reforçar la parcel·la ofensiva i el lateral dret, encara que les arribades estan condicionades, primer, a les eixides dels jugadors descartats
El València CF ve de tancar la seua setmana més activa en el mercat de fitxatges en molt de temps. Les arribades de Santamaría, Ugrinic i Danjuma han brindat recursos a l’entrenador de cara a la primera jornada de Lliga i han omplit algun dels buits d’una plantilla a la qual encara li queden un bon nombre de moviments per a estar tancada.
En el full de ruta de l’entrenador continua entrant la necessitat d’escometre fitxatges en la majoria de zones del camp, encara que algunes d’estes condicionades al fet que cristal·litzen algunes eixides. En este sentit, és prioritat per al club firmar un davanter centre més. Amb Hugo Duro i Danjuma com a perfil més versàtil, el València vol comptar amb un altre davanter de referència que puga enriquir la rotació.
A més, Corberán continua necessitant un extrem que multiplique la competència en el joc exterior, amb Luis Rioja i Diego López com a fixos. Per a això, però, és necessari que s’arregle el futur de Sergi Canós, amb el qual no es compta, i el de Fran Pérez, amb el qual hi ha bona sintonia per a traspassar-lo al Rayo Vallecano.
En el centre del camp, les arribades de Raba, Santamaría i Ugrinic, a més de la renovació de Javi Guerra, li oferixen més recursos a Corberán, encara que la idea del club és la de reforçar-se per a doblar posicions, sobretot si finalment es confirma l’eixida d’Almeida.
En l’apartat defensiu, Corberán prioritza l’arribada d’un lateral dret, ja que, fins que es recupere Thierry Rendall, l’entrenador només podrà comptar amb Foulquier per a esta demarcació. La idea del club és la de firmar un futbolista de projecció, amb fitxa de filial, però que treballe molt prop dels “majors” i que tinga nivell per a debutar en l’elit. Així mateix, en la posició de central només podria donar-se una hipotètica arribada en cas de trobar acomodament a Cömert, que compta amb opcions de seguir després de la seua cessió al Valladolid.
Finalment, en la porteria s’està a costa de Dimitrievski. Amb l’arribada de Julen Aguirrezabala, cedit amb clàusules penalitzadores en cas de no jugar, el macedoni està abocat a un altre any sense protagonisme, cosa que no entrava en els seus plans després de l’eixida de Mamardashvili. En esta tessitura, el jugador està obligat a buscar una altra porteria si vol tindre minuts i eixe buit el València hauria d’omplir-lo acudint al mercat per un porter suplent. Després de la setmana més frenètica, el mercat seguix i amb molts deures.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frenada al turisme a València capital
- El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
- Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
- Camps es passeja per la zona zero de la DANA
- Dotze terratrémols sacsegen la costa valenciana en unes hores
- Oltra explica la seua 'alternativa' en l'esquerra davant de 'l'era Trump
- Una vintena de zones recreatives i 278 quilòmetres de sendes arrasades per la DANA tornen a estar operatius
- Els Premis Octubre deixen d'entregar-se després de 53 anys d'història