Cultura
Els carrers d’Albalat de la Ribera s’omplin de teatre reivindicatiu
La representació de la companyia Xarxa Teatre navega entre l’absurd i el real per a convidar a la reflexió
Els carrers d’Albalat de la Ribera s’ompliran de teatre durant la nit d’este dimarts de la mà de la companyia valenciana Xarxa Teatre.
L’espectacle Papers!, que es podrà vore a les 23 h en el carrer Jaume I del municipi, es tracta d’un muntatge sense text, que navega entre l’absurd i el real per a convidar a la reflexió.
Amb una posada en escena carregada de simbolisme, els personatges ironitzen sobre els conflictes que generen el poder i els diners. Concretament, la història se centra en un grup de migrants que arriba a un nou país buscant un futur millor, però que es topa amb una societat que només els oferix els treballs més precaris. Entre l’humor i la cruesa, l’obra denuncia la doble moral i la invisibilització dels més vulnerables.
Xarxa Teatre s’ha caracteritzat, des de la seua creació en 1983, per convertir els carrers en el seu escenari natural. La seua proposta fusiona la tradició popular valenciana amb tècniques escèniques acadèmiques, la qual cosa dona lloc a espectacles festius i reivindicatius que combinen música en directe, pirotècnia i un potent llenguatge visual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Frenada al turisme a València capital
- El Consell expressa el seu desig que Ángel es recupere i agraïx la ràpida actuació de bombers i sanitaris
- Els sindicats convoquen una vaga de professors d'FP per al primer dia de curs
- Camps es passeja per la zona zero de la DANA
- Dotze terratrémols sacsegen la costa valenciana en unes hores
- Oltra explica la seua 'alternativa' en l'esquerra davant de 'l'era Trump
- Una vintena de zones recreatives i 278 quilòmetres de sendes arrasades per la DANA tornen a estar operatius
- Els Premis Octubre deixen d'entregar-se després de 53 anys d'història