Cultura

Els carrers d’Albalat de la Ribera s’omplin de teatre reivindicatiu

La representació de la companyia Xarxa Teatre navega entre l’absurd i el real per a convidar a la reflexió

Una de les actuacions de Xarxa Teatre, en una imatge d’arxiu

Una de les actuacions de Xarxa Teatre, en una imatge d’arxiu / Levante-EMV

Joan Gimeno

Joan Gimeno

Albalat de la Ribera

Els carrers d’Albalat de la Ribera s’ompliran de teatre durant la nit d’este dimarts de la mà de la companyia valenciana Xarxa Teatre.

L’espectacle Papers!, que es podrà vore a les 23 h en el carrer Jaume I del municipi, es tracta d’un muntatge sense text, que navega entre l’absurd i el real per a convidar a la reflexió.

Amb una posada en escena carregada de simbolisme, els personatges ironitzen sobre els conflictes que generen el poder i els diners. Concretament, la història se centra en un grup de migrants que arriba a un nou país buscant un futur millor, però que es topa amb una societat que només els oferix els treballs més precaris. Entre l’humor i la cruesa, l’obra denuncia la doble moral i la invisibilització dels més vulnerables.

Xarxa Teatre s’ha caracteritzat, des de la seua creació en 1983, per convertir els carrers en el seu escenari natural. La seua proposta fusiona la tradició popular valenciana amb tècniques escèniques acadèmiques, la qual cosa dona lloc a espectacles festius i reivindicatius que combinen música en directe, pirotècnia i un potent llenguatge visual.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents