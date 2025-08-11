La Fúmiga actua esta nit en un municipi valencià
El grup de la Ribera Alta oferirà un concert gratuït amb motiu de la gira “Ja dormiré tour”
El grup valencià La Fúmiga, que acumula més de 450.000 oients mensuals en plataformes com Spotify, actua esta nit, 11 d’agost, en el poble valencià de Paiporta, a les 23 hores, en una de les seues parades de la seua gira “Ja dormiré tour”.
Paiporta va ser un dels pobles més afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024 i ara celebra les seues festes patronals amb la intenció de “tornar a il·lusionar-nos, de tornar a omplir els nostres carrers de tradició, cultura i festa”, com va dir l’alcalde, Vicent Ciscar, en el pregó del 7 d’agost.
Festes locals plenes d’activitats
Estes festes estan marcades per la música, la cultura i la gastronomia. Dedicades al seu patró, Sant Roc, el programa d’enguany compta amb múltiples activitats per a tots els gustos i públics, des d’esports fins a orquestres, passant per sopars de pa i porta.
Des d’Alzira, La Fúmiga marca l’agenda d’esta nit en el recinte firal amb un concert gratuït per a tots els habitants de la localitat i d’altres localitats veïnes que vulguen gaudir de cançons mítiques d’este grup com Mediterrània o cançons del seu nou àlbum, TOT ESTÀ PER FER, que dona motiu a esta gira, com JA DORMIRÉ, FOMO o FINALS.
