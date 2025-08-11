L’IEVA porta a Bocairent l’exposició sobre Maria Beneyto
El Museu Antonio Ferri acull la mostra sobre l’escriptora valenciana, amb avantpassats originaris de la localitat de la Vall
L’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida (IEVA) inaugura este pròxim dijous, 14 d’agost, a les 19:15 hores, a Bocairent, l’exposició “Maria Beneyto: vida ferida de lletra”, produïda per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). La localitat, immersa en les Festes de Sant Agustí, acollirà, la vespra de la primera nit de danses, l’obertura de la mostra en el Museu Antonio Ferri.
L’exposició està organitzada per l’IEVA en col·laboració amb el museu que acull una mostra significativa del pintor que li dona nom i que va ser amic de l’escriptora valenciana. Després de la inauguració, a les 19:15 hores, tindrà lloc en la placeta de Sant Vicent (o de la Presó) una xarrada sobre Beneyto, la seua obra i els seus avantpassats bocairentins, dins del cicle “Xarrades a la fresca” de l’Ajuntament de Bocairent. La xarrada serà a les 20 hores. Les visites a l’exposició es podran fer del 15 al 20 d’agost en horari de 19:30 hores a 21 hores.
La mostra “Maria Beneyto: vida ferida de lletra”, acompanyada de textos de Josep Ballester, ha sigut dissenyada per l’estudi GimenoGràfic i està formada per dotze panells que repassen la vida i la trajectòria literària de la distingida com a escriptora de l’any 2025, Maria Beneyto, distingida, a més dels diversos guardons literaris que va guanyar, amb el Premi de les Lletres Valencianes de la Generalitat Valenciana (1992), el Premi Internacional de la Dona Treballadora de les Corts Valencianes (2000), el Premi Isabel de Villena (2008) i el Premi Lluís Guarner (2009).
