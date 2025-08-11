Conflicte laboral
L’incendi dels bombers amb la Diputació no s’apaga
La Junta de Personal del Consorci carrega contra l’equip de govern per “atacar-los” amb els salaris durant la dana i recorden el seu treball com a voluntaris: si es van cobrar extres en la dana és perquè “faltava el 40 % de la plantilla”
La parada estival ha arribat a la Diputació de València sense que l’incendi dels bombers s’haja delimitat. El conflicte laboral entre el Consorci de Bombers i la plantilla ha escalat d’intensitat des que el 29 de juny es va declarar en vaga de zel, és a dir, sense fer hores extra, la qual cosa repercutix en el tancament de diversos parcs cada dia, una cosa que està tenint conseqüències en el temps de resposta davant d’incendis.
Després de diverses protestes i negociacions truncades, dilluns passat la plantilla va rebutjar l’última proposta de l’empresa. Dimarts va protagonitzar una concentració a Xeraco, el poble del qual és alcalde el diputat de Bombers, Avelino Mascarell, en plenes festes. Finalment, dimecres, Mascarell i la diputada d’Hisenda, Laura Sáez, van criticar públicament l’actitud de la plantilla traient a la palestra els seus salaris, la qual cosa ha incendiat més encara els ànims.
La Junta de Personal ha emés una nota en la qual respon que l’equip de govern intenta “desacreditar el cos de bombers mitjançant argumentaris falsos, com l’afirmació que un bomber cobra 125.000 euros, que treballen poc o altres falsedats com la de les hores extra”. En la roda de premsa es va assenyalar els salaris i hores extra percebudes en els tres mesos de la dana, de fins a 43.000 euros en un cas. També es va assenyalar que 14 bombers van percebre més de 100.000 euros en 2024, i que un centenar van guanyar entre 70 i 80.000 euros.
Com a resposta, la Junta assenyala que en les dates de la dana faltava per contractar quasi el 40 % de la plantilla, la qual cosa explica les extres, i que només fa dos mesos van començar a treballar 60 interins d’una borsa d’urgència. “Els bombers van estar treballant tots els dies de la setmana des del minut 1, durant quasi tres mesos: difícilment es pot donar el servici que feia falta, si no era amb reforços”. “Eixa falta de personal feia que tampoc pogueren extraure personal de la guàrdia ordinària, no pagar hores extra i així atendre les necessitats de la dana, organitzant una altra classe de torns. Això és el que implica tindre falta de personal”, subratllen.
Pla de proveïment
Els sindicats recorden també que molts companys “anaven dia rere dia com a voluntaris i sense cobrar res, entre altres coses perquè no hi havia vehicles operatius ni equips de comunicacions suficients”. A més, recorden que les seues reivindicacions no són només salarials, sinó que reclamen infraestructures, equips i materials.
Sobre la dana, també critiquen la resposta donada en l’emergència, com rebutjar el suport d’altres cossos eixa mateixa nit, i recorden que hi ha un pla de proveïment en catàstrofes, responsabilitat de la Diputació, per a subministrar productes bàsics com ara aliments i productes de primera necessitat que no es va activar durant la crisi.
La nota també replica la diputada d’Hisenda, que va al·ludir a les limitacions pressupostàries per les regles fiscals que han entrat en vigor i que impedixen escometre l’acord pactat a principis d’este 2025. “Este Consorci es manté amb ingressos de diferents tipus, i, sent un ens que pertany a la Diputació, té els seus propis ingressos. En l’últim ple de la seua Diputació va acordar-se per majoria de la cambra que s’augmenten els pressupostos del Consorci. Segons el punt 1 de la moció presentada pel PSOE amb el suport de Compromís i Ens Uneix, segurament en el que es basen és en el fet que el Consorci augmente els seus ingressos perquè així augmente el sostre de gasto. Per exemple, no entenem com és possible que la Generalitat continue pagant el mateix des de fa 10 anys, quan abans aportava el 30 % directament, i, com es pot llegir en l’informe de l’auditoria, dega més de 30 milions al Consorci”.
Els sindicats conclouen: “La voluntat de voler donar un millor servici a la ciutadania per part de la Diputació no existix. No té sentit atacar-nos d’eixa manera a nosaltres, que vam donar tot el que vam poder i més per ajudar la gent”. No hi ha negociacions previstes fins al mes de setembre per a desembossar este conflicte laboral.
