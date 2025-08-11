Quasi la mitat dels valencians es mudaria per por del canvi climàtic
El 42 % dels residents a la Comunitat Valenciana ha canviat o canviaria de vivenda per a evitar les inundacions o la calor
EP/I. R.
Els residents a la Comunitat Valenciana són els que més intenció de canviar de vivenda tenen a causa dels fenòmens meteorològics extrems i el clima. Així ho reflectix el 42 % dels residents a la Comunitat Valenciana, segons l’anàlisi ‘Preferències residencials dels espanyols segons el clima’ que aborda cada any Fotocasa Research.
Este percentatge es repartix entre el 21 % que s’ha plantejat el canvi de residència a una altra zona, el 13 % que està en busca activa d’una nova vivenda i el 8 % de valencians que assegura que ja ha canviat la seua zona de residència.
Li seguix Andalusia, amb una intenció de canvi del 37 % dels seus residents; Catalunya, amb un 36 % d’intenció de canvi de vivenda a causa dels fenòmens climatològics; i Madrid, amb un 31 % de madrilenys que ha canviat o es planteja canviar de vivenda per este motiu.
La directora d’Estudis de Fotocasa, María Matos, ha afirmat que “l’impacte dels fenòmens meteorològics extrems comença a reflectir-se de manera clara en les decisions residencials dels ciutadans”.
“Per al 35 % dels espanyols, el clima està influint d’alguna manera en la seua relació amb la vivenda i estos percentatges s’incrementen en zones concretes com la Comunitat Valenciana o Andalusia, zones castigades recentment per pluges, inundacions o les altes temperatures. Tot i que és una tendència encara molt recent, és clar que el clima és un altre factor que cal tindre en compte a l’hora de buscar una zona en la qual viure. Especialment en zones vulnerables a inundacions, onades de calor o pluges torrencials, observem com la població comença a buscar més seguretat i estabilitat davant d’esdeveniments climàtics cada vegada més freqüents i extrems”, ha explicat.
Distribució per edats
En el conjunt del país, són els menors de 34 anys els que més han canviat de vivenda o estan en procés per causes climàtiques. Així, un de cada cinc espanyols que s’ha traslladat a un altre immoble per este motiu no supera esta edat. Concretament, l’11 % té entre 18 i 24 anys, i el 7 %, entre 25 i 34 anys.
Així mateix, dels que estan buscant una altra vivenda per a anar-se’n allí a viure per esta raó, un 20 % té menys de 24 anys i un 17 % oscil·la entre els 25 i els 34 anys. Els col·lectius de més edat són més propensos a no canviar el seu lloc de residència malgrat esta mena de fenòmens: tres de cada quatre majors de 55 anys asseguren que l’augment de fenòmens meteorològics extrems no condiciona la seua situació actual de residència. En el cas de l’estrat immediatament inferior (45-54 anys), són el 68 %.
Estos canvis en funció de l’edat poden deure’s a diferents factors, com una major sensibilitat enfront dels assumptes climàtics per part dels jóvens o, també, el seu propi procés vital. Així, els grups de població de menor edat estan més exposats a canvis de residència per diferents motius, siga acadèmics, professionals o personals, i, també, en molts casos es tracta de particulars que encara no disposen d’una vivenda en propietat, amb la possibilitat que això els atorga per a delimitar les zones geogràfiques en les quals estan disposats a establir-se en funció de l’exposició a possibles fenòmens meteorològics extrems.
