Onada de calor africana
Estos són els 76 municipis valencians en alerta màxima per calor este dilluns
Emergències establix el nivell de preemergència extrem per risc d’incendis forestals
Una massa d’aire africà amenaça la Comunitat Valenciana i fa disparar les probabilitats d’abrasar de nord a sud els 542 municipis de l’autonomia. Segons les previsions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), este dilluns podria ser el dia més calorós de tot l’estiu, superant fins i tot les jornades tòrrides de l’onada de calor de finals de juny. És l’habitual, perquè el mes de la canícula, el de més calor de tot l’any, se situa entre el 15 de juliol i el 15 d’agost. Cal recordar que l’11 d’agost de fa dos anys es va marcar el registre rècord de temperatures màximes a València, ajudades pel ponent, fins a arribar als 46,8 graus.
L’onada de calor s’estendrà com a mínim fins divendres; fins llavors, les temperatures extremes seran persistents. No obstant això, l’Aemet no entreveu un “final clar d’este episodi”. El que és clar és que hui i demà seran el pic d’esta onada de calor tòrrida, que preveu registres per damunt dels 40 graus.
Alerta màxima per calor
Davant d’esta situació, la Generalitat Valenciana ha establit un avís de nivell de risc per a la salut per altes temperatures per a este 11 d’agost. En concret, són 76 els municipis els que estan en “risc alt” i roig per calor.
Este és el repartiment per comarques d’estos municipis que s’abrasaran de calor este dilluns
- Camp de Túria: Benaguasil i Vilamarxant
- El Comtat: l’Alqueria d’Asnar
- Els Ports: Cinctorres, Forcall, la Mata de Morella, Olocau del Rei, Palanques, Todolella, Villores, Zorita del Maestrazgo
- L’Alt Maestrat: Benassal, Catí, la Torre d’en Besora, Vilar de Canes
- La Foia de Bunyol: Macastre
- La Marina Alta: Pego
- La Ribera Alta: Alberic, Alcàntera de Xúquer, l’Alcúdia, Alfarb, Algemesí, Alginet, Alzira, Antella, Beneixida, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Catadau, Cotes, Càrcer, Gavarda, Guadassuar, Llombai, Manuel, Massalavés, Montroi, la Pobla Llarga, Rafelguaraf, Real, Sant Joanet, Senyera, Sumacàrcer, Vilanova de Castelló, l’Énova
- La Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Polinyà de Xúquer, Sollana
- La Safor: Ador, Alfauir, Almiserà, Almoines, l’Alqueria de la Comtessa, Bellreguard, Beniarjó, Beniflá, Castellonet de la Conquesta, la Font d’en Carròs, Guardamar de la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, el Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Vilallonga
- La Serrania: Pedralba
80 municipis més estan en risc mitjà. La situació no és tan alarmant, però s’ha de seguir amb les recomanacions per a previndre possibles colps de calor.
Sense poder dormir
A més, la Conselleria de Sanitat alerta dels quatre municipis en els quals serà pràcticament impossible dormir esta nit perquè les mínimes no baixaran dels 28 graus, la qual cosa es considera una nit tòrrida. Són quatre en quatre comarques distintes:
- Olocau, al Camp de Túria
- Chiva, a la Foia de Bunyol
- Vilallonga, a la Safor
- I Chulilla, a la Serrania
Serà la segona nit en la qual dormir es convertirà en missió quasi impossible. L’última nit a la Comunitat Valenciana ha sigut asfixiant, costava dormir. I és que l’autonomia ha vist com les mínimes no han baixat dels 20 graus en cap de les seues comarques i, en algunes d’estes, s’han superat els 27 graus. És el que ha ocorregut a Almassora, que ha registrat la seua nit més càlida “des que hi ha registres en la ciutat”, segons les dades arreplegades per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Risc extrem d’incendis forestals
Esta situació d’alerta roja eleva també el risc a patir incendis forestals; el cas de Las Médulas és un exemple del que podria desencadenar-se a la Comunitat Valenciana. L’incendi més greu d’este estiu és el que va tindre lloc a Ibi, que va afectar la Font Roja i que va consumir 185 hectàrees. El de Vall d’Ebo, en 2022, va arrasar 1.250 hectàrees, per a comparar.
En este sentit, la Generalitat Valenciana ha elevat el nivell de preemergència a extrem per risc d’incendis forestals i ha informat totes les agències, els organismes i els ajuntaments perquè prenguen les mesures preventives.
La secretària autonòmica d’Emergències i Interior, Irene Rodríguez, ha recordat a la ciutadania “l’obligatorietat de complir les normatives sobre l’ús del foc i, sobretot, extremar les precaucions en estos dies tan complexos”.
