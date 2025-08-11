Onada de calor
València activa els canons del Saler davant del risc extrem d’incendis
L’encesa del sistema, que pot llançar 3.000 litres d’aigua per minut, permet humitejar la zona forestal de l’avinguda de la Gola de Pujol del Saler
La Generalitat manté l’alerta taronja per temperatures màximes en una nova onada de calor
L’Ajuntament de València ha activat a primera hora d’este dilluns els huit canons d’aigua del Parc Natural de la Devesa del Saler amb l’objectiu d’humitejar la zona forestal i previndre incidents, davant del risc extrem d’incendis forestals decretat pel 112 per a tota la jornada. El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat ha anunciat l’alerta roja i ha recomanat a la ciutadania que no accedisca a zones forestals i que es mantinga informada de l’evolució de les alertes per canals oficials.
Els huit canons d’aigua són capaços de llançar 2.966 litres per minut, la qual cosa equival a poc més d’una descàrrega d’un avió amfibi convencional contra incendis (FOCA), amb una freqüència de tres minuts entre llançaments. Cal recordar que es tracta d’un sistema autònom des del punt de vista energètic, la qual cosa garantix que pot continuar funcionant en cas de tall d’energia.
Este equipament preventiu està format per una xarxa de sensors i estacions meteorològiques que permeten monitorar el risc en temps real i, en cas d’incendi, simular la seua evolució per a anticipar-se i planificar les labors de control i extinció, així com de càmeres que ajudaren a la ràpida detecció i evolució del foc.
A més de l’activació dels canons, els bombers del Saler han reforçat la vigilància amb patrulles que van acompanyades sempre d’un equip d’extinció per a reduir els temps de resposta en cas de produir-se o detectar-se algun conat d’incendi.
Alerta per temperatures màximes
De la mateixa manera, la Generalitat manté l’alerta taronja per temperatures màximes. En este cas, l’Ajuntament de València ha fet diverses recomanacions al respecte en els seus canals oficials:
◦ Limitar les eixides, suspendre l’exercici i els treballs al sol.
◦ Beure amb freqüència aigua i begudes isotòniques si hi ha suor intensa.
◦ Refrescar-se diverses vegades al dia. Vigilar xiquets, majors i mascotes.
◦ Informar-se de l’evolució de les alertes per canals oficials.
La pàgina web València + Segura de l’Ajuntament de València disposa d’un catàleg de consells i mesures d’autoprotecció davant de l’arribada de fenòmens atmosfèrics adversos com ara altes temperatures i onades de calor; pluges intenses i inundacions; temporals de vent; tempestes; baixes temperatures i onades de fred; incendis forestals i temporals marítims. L’enllaç és: https://www.valencia.es/val/messegura/consells-a-la-poblacio
Fonts d’aigua filtrada i refrigerada
Per a mitigar els efectes de la calor, València disposa de la xarxa municipal de mig centenar de fonts d’aigua filtrada repartides per la ciutat, que dispensen de manera gratuïta aigua declorada i refrigerada. Només cal col·locar la botella reutilitzable sota el dispensador. L’aigua ix automàticament, amb una temperatura ajustada segons la temporada de l’any. Les fonts estan equipades amb un sistema avançat de doble filtració i desinfecció mitjançant llum UV i un equip de generació d’ozó per a desinfectar el filtre de subministrament, la qual cosa garantix per complet la seguretat de l’aigua.
